Bartomeu Crespi e Inés Fernández ganan el XIX Triatlón Ciudad de Almería 'Jairo Ruiz'

Un lance de la XIX Triatlón Ciudad de Almería 'Jairo Ruiz'. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El XIX Triatlón Ciudad de Almería 'Jairo Ruiz' ha reunido a 261 participantes desde las 10,00 horas de este domingo, cuando se han lanzado al mar, junto al Espigón de La Térmica, para nadar 750 metros, salir del agua en la Playa de El Palmeral, para subirse a la bicicleta y recorrer 20 kilómetros en dos vueltas a un circuito hasta la rotonda de la Universidad y un pequeño tramo de la Avenida Mediterráneo y concluir tras correr cinco kilómetros.

Según ha precisado el Consistorio local en una nota, el concejal de Ciudad Activa, Antonio Casimiro, ha dado la salida a una "emocionante competición" que han ganado Bartomeu Crespi e Inés Fernández, pareja deportiva y personal. En la modalidad paralímpica el primero ha sido Damián Sánchez. En categoría masculina, y vencedor en la general, ha sido primero Bartomeu Crespi, con un tiempo de 00:57:17. Segundo, Alfonso Bastos, con 00:57:20 y tercero, Marco Montes, con 00:58:18. En la categoría femenina, primera ha sido Inés Fernández, con 01:06:36, seguida de Alicia Soriano, con 01:08:07, y tercera, Marta Román, con 01:08:21. En la modalidad paralímpica, Damián Sánchez ha entrado primero a meta con un tiempo de 01:06:27.

El concejal Antonio Casimiro, acompañado de Jairo Ruiz, ha manifestado que "Almería no solo ofrece instalaciones y organización, sino también un entorno único, con el mar como gran aliado, que nos permite acoger competiciones como ésta en condiciones privilegiadas durante prácticamente todo el año", mientras que ha considerado que "nuestro litoral, nuestro clima y el modelo de ciudad abierta y activa que estamos impulsando hacen posible que disciplinas como el triatlón encuentren aquí el escenario ideal".

En suma, el triatlón ha sido organizado por el club Jairo Ruiz, con dirección técnica de AT Sport y el apoyo del Área de Ciudad Activa del Ayuntamiento de Almería. Han participado representantes de los nueve clubes de Almería, de todas las provincias andaluzas y de diferentes lugares de España.

El ganador, Bartomeu Crespi, ha afirmado que el circuito le "ha gustado mucho, en una zona con mucho ambiente. La natación se ha celebrado en un entorno ideal, el tramo de bicicleta es llano y puedes coger velocidad y en la carrera a pie es un gusto correr frente a la playa. Tiene grandes condiciones, con numeroso público y seguramente el año que viene repita".

Por su parte, Inés Fernández ha señalado que "es una prueba muy disfrutable para los participantes, muy bien organizada. Tanto natación como bicicleta han estado muy bien, y la carrera ha sido algo más dura por el viento", al tiempo que ha concretado que "en natación he podido escaparme para ir más tranquila en el tránsito, en bicicleta hemos dado relevos Marta y yo, y corriendo he dado todo lo que me quedaba. Muy feliz de la victoria".