Bendodo (PP) rechaza el uso "electoral" de la inmigración y avisa: "La prioridad es para quien cotiza, trabaja y aporta"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, en una rueda de prensa. - PP ALMERÍA

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 27 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha rechazado este lunes un uso "electoral" de la inmigración que ha atribuido al PSOE a las puertas de la campaña andaluza para los comicios del 17 de mayo, toda vez que ha reorientado el concepto de 'prioridad nacional' promovido por Vox al afirmar que "la prioridad es para el que cotiza, para el que trabaja, para el que aporta".

"El PP tiene un posicionamiento claro con respecto a la inmigración: ni papeles para todos como dicen algunos, ni deportaciones masivas como dicen otros", ha manifestado Bendodo en un encuentro con los medios en Roquetas de Mar (Almería), donde se ha mostrado a favor de una inmigración "regular, ordenada y legal" que abogue por el empleo y respete "nuestras costumbres" y "nuestras leyes".

En este sentido, ha asegurado que quienes lleguen de forma irregular o a "cobrar subvenciones" al país "no será bienvenidos" sino "expulsados". "Esa es la prioridad de la que habla el Partido Popular sin ninguna duda", ha zanjado.

El dirigente 'popular' ha rechazado "lecciones del 'sanchismo'" en materia migratoria al considerar que con el actual proceso extraordinario de regularización se ha buscado "generar caos" y "polarización" mediante las "colas de inmigrantes en los ayuntamientos y en los consulados".

"La persona que se alegra de que eso se produzca es el propio Pedro Sánchez porque ese era su objetivo", ha añadido Bendodo, quien ha acusado al presidente del Gobierno de utilizar la inmigración para que "se abra un debate" ya que "a Sánchez le beneficia la división de la sociedad".

Con ello, ha pedido reconducir el debate público para "hablar de lo importante" en cada territorio y centrar las cuestiones referentes a Almería en la economía, lo que se traduce en "agricultura" y "agua", a pesar de que el Gobierno no está "haciendo las inversiones en materia hidráulica" necesarias porque es "incapaz" de gestionar y además aplica un "castigo" donde el PSOE "no gana"

"Esa es su ley, una ley de un proyecto político, ideológico y sectario, que es el 'sanchismo' de María Jesús Montero en Andalucía", ha añadido antes de aludir a los casos judiciales en torno al presidente. "El 'sanchismo' se ha convertido sin duda en un enorme sumario judicial", ha recalcado.

Bendodo también se ha referido a los vídeos sobre el proceso de primarias del Comité Federal del PSOE, ante los que los 'populares' han sentido "vergüenza". "Hay películas de Tarantino con menos puñaladas que ese vídeo", ha comparado para, acto seguido, acusar a Sánchez de tratar de "corromper" al principal órgano de su propio partido. "Ese mismo modo de actuar, corrompiendo todo lo que toca, lo ha trasladado a las instituciones y al propio Gobierno", ha añadido.

