La borrasca Francis obliga a adelantar a este sábado la cabalgata de Reyes Magos en varios municipios de Almería

Imagen de archivo de la Cabalgata de Reyes Magos en El Ejido (Almería). - AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

ALMERÍA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ayuntamientos de la provincia de Almería han comenzado a adelantar la celebración de la Cabalgata de Reyes Magos al sábado 3 de enero ante la previsión de fuertes lluvias asociadas a la borrasca 'Francis' para el lunes 5, según los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Hasta el momento, municipios como Vera, Huércal de Almería, Carboneras, Albox, Garrucha, Cantoria, Los Gallardos o Macael han confirmado cambios en la programación, que han sido difundidos bien a través de comunicados oficiales o de los perfiles de los ayuntamientos en redes sociales, sin descartar que en las próximas horas se sumen nuevas localidades.

En Vera, la cabalgata se celebrará el sábado a partir de las 17,00 horas, mientras que la entrega de regalos se mantiene el lunes en el Auditorio Ciudad de Vera, desde las 18,00 horas.

Huércal de Almería también ha adelantado la cabalgata al sábado a las 18,30 horas, con salida desde el entorno de la plaza de Las Mascaranas y final en el Teatro Multiusos, una medida que ha supuesto la suspensión de la visita de los pajes reales prevista para el domingo, si bien los camellos se incorporarán directamente al desfile del sábado.

Carboneras ha reorganizado la visita real, con recorridos por barriadas desde las 9,00 horas y el desfile urbano a partir de las 16,00 horas, y conservará para el lunes la recepción de Sus Majestades en el Castillo de San Andrés.

En el Valle del Almanzora, Albox ha trasladado la cabalgata a las 16,30 horas del sábado, con salida desde el colegio Velázquez y llegada a la Plaza Mayor, donde los Heraldos Reales recogerán regalos y peticiones a partir de las 17,30 horas.

Garrucha, por su parte, ha fijado la salida del desfile para las 18,00 horas desde el puerto, con un recorrido por distintas calles del municipio, acompañado del espectáculo 'Copito de Nieve'.

Cantoria se ha sumado también al adelanto de la cabalgata con paso por Almanzora a las 16,30 horas y llegada a Cantoria a las 17,30 horas.

En Los Gallardos, la programación especial se concentrará igualmente el sábado, con la entrega de cartas a los Reyes Magos a las 17,00 horas en la ermita de Alfaix y la cabalgata a las 19,00 horas, con salida desde el Ayuntamiento hasta la carpa.

Macael ha anunciado igualmente el adelanto de su cabalgata al sábado a las 18,30 horas, una decisión que los propios Reyes Magos han comunicado en una carta dirigida a los niños y niñas del municipio.

En el Poniente almeriense, Berja no ha modificado por ahora la fecha de la cabalgata, aunque sí ha adelantado la visita del Heraldo Real, prevista inicialmente para el domingo, que se celebrará finalmente el sábado, con salida a las 17,30 horas desde el Centro de Usos Múltiples y final en la Plaza de la Constitución.

EL EJIDO MANTIENE LA CABALGATA EL LUNES

En El Ejido, el Ayuntamiento ha decidido mantener por el momento la celebración de la Cabalgata de Reyes para la tarde del lunes 5 de enero, a partir de las 18,30 horas, con salida desde la Nave Ejidomar y llegada a la Plaza Mayor, pese a la previsión de lluvia.

No obstante, de forma paralela, el área de Cultura trabaja en un plan alternativo en caso de que las condiciones meteorológicas dificulten la salida de la comitiva real.

En este sentido, la concejal del área, Elena Gómez, ha explicado que se está preparando la Nave Ejidomar como posible escenario de una cabalgata estática para que las familias puedan asistir y disfrutar del espectáculo.

En cualquier caso, la decisión final se adoptará en la mañana del propio lunes, ya que, según ha señalado la edil, "nuestro objetivo es que los niños y las niñas ejidenses puedan ver a Melchor, Gaspar y Baltasar, pero garantizando la seguridad".

LA CAPITAL SIGUE PENDIENTE DEL TIEMPO

En la capital, el Ayuntamiento de Almería aún no ha tomado una decisión definitiva. A preguntas de los periodistas, la alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha explicado que el equipo de gobierno ha estado desde primera hora pendiente de la evolución meteorológica.

"Estamos buscando la alternativa tanto de cambiarlo de hora, no de día, porque los Reyes Magos vienen el día 5, como de ver la posibilidad de hacerlo a cubierto", ha afirmado Vázquez, al tiempo que ha considerado "prematuro tomar la decisión hoy".

La regidora ha lanzado un mensaje de tranquilidad y ha asegurado que la celebración se mantendrá de una forma u otra. "Los niños tienen reyes seguro", ha afirmado, para añadir que, aunque no se sabe aún cómo se repartirán los caramelos, tendrán regalos porque "se han portado fenomenal".