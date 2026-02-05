La borrasca obliga en Almería a cerrar el puerto, a suspender trenes con Madrid y genera retrasos en los aviones

Fuertes vientos costeros derivados de la borrasca Leonardo en Almería. - Marian León - Europa Press

ALMERÍA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los fenómenos costeros y la intensidad del viento de la borrasca 'Leonardo', que mantiene la provincia de Almería en avisos naranja, ha obligado a cerrar el Puerto al tráfico de ferris, ha provocado retrasos en algunos vuelos pese a que el aeropuerto opera con normalidad, y ha llevado a suspender las conexiones ferroviarias con Madrid.

Fuentes de la Subdelegación de Gobierno han advertido que, conforme las previsiones de la Aemet, está previsto que la intensidad de los vientos que soplan a unos 90 kilómetros por hora descienda a lo largo de la tarde de este jueves, aunque se mantendrán los avisos en la costa.

El puerto de Almería se encuentra cerrado desde las 11,30 horas como consecuencia de la borrasca con vientos superiores a los 40 nudos. La Capitanía Marítima ha aconsejado este cierre hasta que se produzca una mejora sustancial de dichas condiciones.

En cuanto a las operaciones por tren, los recorridos de Media Distancia entre Almería y Granada se han suprimido y se ha establecido un servicio alternativo de transporte por carretera. De otro lado, los Intercity Almería-Madrid y el Alvia Almería-Granada-Madrid se han suspendido.

El en caso del aeródromo de El Alquián, este mantiene las operaciones "con normalidad" salvo con algunos retrasos a causa de las rachas que soplan por encima de los 100 kilómetros por hora. Entre las rutas aéreas afectadas figura el avión de la compañía Easy Jet procedente de Londres.

UN AUXILIO EN TERQUE

En cuanto a actuaciones destacadas por parte de los servicios bajo la competencia del Gobierno central, se ha auxiliado a una persona atrapada a última hora de la tarde de miércoles en un vehículo en el paso del río en Camino Marchena de Terque. Una patrulla de la Guardia Civil pudo rescatar a una mujer del vehículo sin que se haya producido ningún daño.

Las autoridades han pedido mantener la "máxima precaución" hasta que bajen las fuertes rachas de viento en prácticamente toda la provincia.