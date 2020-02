Bosquet asegura que la irrupción de Ciudadanos ha beneficiado a la provincia de Almería

Publicado 08/02/2020 16:08:04 CET

ALMERÍA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

"La irrupción de Ciudadanos ha beneficiado a Almería, así que el proyecto sigue siendo necesario para la provincia", ha asegurado este sábado la portavoz de Ciudadanos en Almería y presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, en el encuentro que ha mantenido con afiliados de la capital, junto a la también diputada de la formación naranja Mercedes López en la sede provincial del partido.

Bosquet ha expuesto que quieren estar cerca de la militancia de su partido, "de los que siguen luchando por el proyecto y confiando en Ciudadanos". "Pretendemos devolverles la confianza y la ilusión en un momento donde estamos presenciando un escenario político marcado de nuevo por los chantajes y las concesiones", ha afirmado, según recoge el partido en una nota de prensa.

Para la portavoz de Cs en Almería, hay que "trabajar unidos, volver a tener muy presente uno de nuestros lemas, 'juntos somos imparables y más fuertes'". "Aquí todos somos necesarios y todos sumamos en la construcción del futuro de nuestro país, de Andalucía y de Almería", ha ahondado, antes de asegurar que Ciudadanos "ha demostrado su capacidad de hacer política útil" y que hay que seguir apostando por esta manera de trabajar. "Nuestra formación nació en el centro y ahí debemos permanecer", ha recordado.

Por su parte, Mercedes López ha destacado el trabajo que se está haciendo desde la Junta de Andalucía, con políticas de Ciudadanos que están cambiando los 40 años de "estancamiento" que han vivido los andaluces y, por tanto, los almerienses. "Cuando, por ejemplo, oímos a la ministra María Jesús Montero dar rodeos verbales para explicar por qué no devuelve a Andalucía los 537 millones de euros del IVA que le corresponde, cuando en su etapa de consejera de Hacienda en la Junta no paraba de solicitar al Gobierno lo que se le debía a nuestra comunidad, no encontramos explicación lógica y esto incrementa el desapego de los ciudadanos a la política", ha aseverado López. "Ahí, es donde entra nuestra formación política, capaz de ofrecer soluciones y de preocuparse por los problemas reales de todos, sin hacer distinciones entre comunidades o provincias, porque para nosotros todos deben tener las mismas oportunidades", ha subrayado la parlamentaria de Cs.