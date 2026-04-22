Buscan al conductor de una grúa que se dio a la fuga tras provocar un accidente múltiple con cuatro heridos en Almería

Avenida del Mediterráneo de Almería, en las proximidades de la Jefatura de la Policía Local, en la zona del accidente múltiple. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local busca al conductor de una grúa que se dio a la fuga tras provocar presuntamente un accidente múltiple este martes en la avenida del Mediterráneo de Almería, a la altura de la Jefatura de la Policía Local, con siete vehículos implicados y cuatro heridos leves.

Según han confirmado a Europa Press fuentes del Ayuntamiento de Almería, el siniestro se produjo sobre las 20,20 horas y en él se vieron implicados seis turismos y la propia grúa. Tras el choque, el conductor de esta última abandonó el lugar y, por el momento, no ha sido localizado.

Del total de heridos leves, dos fueron trasladados al Hospital Universitario Torrecárdenas en ambulancia, mientras que los otros dos se desplazaron por sus propios medios al centro médico al no necesitar transporte sanitario urgente.

El accidente obligó a cortar la avenida del Mediterráneo en sentido descendente, de modo que la Policía Local tuvo que regular el tráfico en la zona y dejar únicamente el acceso para el autobús urbano. La normalidad en la circulación se recuperó sobre las 22,00 horas.