Califato 3/4 y The Dry Mouths conquista la noche almeriense del ciclo Cooltural Go!

ALMERÍA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La banda malagueña-sevillana Califato 3/4 ha hecho gala de su singular fusión musical en el ciclo Cooltural Go! de Almería, en una noche de emociones fuertes que abrieron los almerienses The Dry Mouths.

Como sorpresa, la banda The Dry Mouths súper vitaminó su habitual formato de trío, compuesto por Christ O. Rodrigues en la voz y guitarras, Josh Morales en la batería y coros y Víctor Gutiérrez al bajo, con la presencia de un 'cuarto elemento', Ángel Expósito, alías Ángel Karma, un guitarrista amante de grupos colindantes a The Dry Mouths, como Fugazi, Radiohead, Explosions In The Sky o Grajo, y que ha crecido desde pequeño escuchando a la banda.

Arrancó la sesión con la instrumental 'Low Savvia', de su 'Memories From Pines Bridge', uno de los últimos trabajos grabados por el bajista Andy Reyes y, de hecho, publicado de manera póstuma, y continuando con 'Tour P-2', el tema que abría su EP '2 Months', grabado como ganadores del concurso municipal Rock In Lei.

'Harry Reems', la siempre celebrada 'Pineapple Juice' y la aguerrida 'Los Pollos Hermanos' dieron continuidad a un concierto que para los amantes de los sonidos más guitarreros se estaba pasando demasiado rápido.

Por suerte, todavía quedaba alguna joya del repertorio, como la empática y directa 'Outromental II' y sus jaleos al público o la inclusión del nuevo single y adelanto de lo que será su nuevo disco, que verá la luz este año, con el tema 'T3Ch N5Rd5'.

El tiempo ya apremiaba y al reloj de arena le quedaban pocos granos por caer, así que tras otro par de cortes más reposados, se despidieron con la jarana consabida de 'RR en RF'.

En el caso de Cañifato 3/4, desde la intro con 'Indiô Der Çûh', pasando por esa revisión de marcha procesional y redentor canto a la historia de fe de Andalucía en 'Çambra Der Huebê Çanto', compás al tres por cuatro de la 'Buleríâ Del Aire Acondiçionao', remozada con guasa al "bulería del abanico prestao', "que está la luz muy cara", diría Manuel Chaparro, capataz, voz y showman humorístico, quizá por el inevitable pronto con el cómico Ignatius Farray.

Un tema para el que ya estaría en escena la cantaora Roxana Pappalardo, imprescindible por sus matices jondos, por momentos intensos, como ocurriría más adelante.

Esteban Espada encargado del bajo, Sergio Ruiz 'Serokah' a los teclados, Lorenzo Soria en la electrónica y Curro Morales, a la voz y guitarra, completan el combo que seguiría haciendo alardes de purismo de base con la jota jiennense de 'En Bûcca y Câttura', recuperando la primigenia 'Ac'eitunita^ Negra^' o regalando nuevos pasajes instrumentales como 'Camino De Aghmat', dedicada a la memoria de Blas Infante.

Un tema que sirvió de punto de inflexión para la esotérica 'Fandangô De Carmen Porter' y las sevillanas 'Pascual Márquez, 33', con mucho de vodevil, reforzado por un breakbeat elegantísimo. La canción 'Canelita En Rama' fue un punto de inflexión hacia el tramo de escalada hacia el primer final.

Un tema en el que Roxana dejó su impronta más purista en su coda, antes del desbarre de ese remix que Califato realizó junto a Le Parody de su tema 'La Puerta', guiño a la de Triana incluido.

Pero para guiños, el que vincula a Edith Piaf con el "vengo vendiendo flores" de Enrique Morente y las sustancias químico psicotrópicas de 'La Bía En Roça'.

Algo más de purismo en las sevillanas 'Puerta de la Ca^nne' y los aires de Cádiz de 'Alegríâ de la Alamea', en un tramo donde colaboró a la guitarra española Estefan Sánchez.

También sonaron los versos de 'Ecô Der Dormío', previo a la detonación final del 'Crîtto de lâ Nabahâ', con el sampleado de una marcha procesional de Sergio Larrinaga, uno de los jóvenes compositores más destacados y fallecido hace escasos meses, la teatral y callejera 'Ruina' y esa plegaria devocionaria, como haría a su manera Silvio Rodríguez Melgarejo en su 'Rezaré', del sagrado corazón, misericordia y piedad al ritmo del 'Quiero Verte' de Los Sobraos.