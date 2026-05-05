Los candidatos a presidir de la Audiencia de Almería exponen sus currículos y proyectos este miércoles ante el CGPJ

Archivo - Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 5 May. (EUROPA PRESS) -

Los magistrados Luis Columna, Juan Antonio Lozano y Ricardo Vicente Puyol, quienes aspiran a presidir la Audiencia Provincial de Almería durante la próxima etapa, van a exponer este miércoles sus currículos y proyectos ante la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que determinará quien ostentará dicho cargo.

Según ha trasladado el órgano de gobierno de los jueces en una nota, cada uno de los candidatos contará con unos diez minutos para realizar su exposición a partir de las 11,00 horas en una comparecencia abierta y que será retransmitida a través de los canales del CGPJ.

Los tres candidatos ya han hecho llegar sus currículos a la Comisión así como el programa de actuación que han diseñado para la siguiente etapa en la que el candidato Luis Columna aspira a ser reelegido en el cargo en el que ya fue nombrado por primera vez el 4 de marzo de 2021.

Columna aboga por una justicia "rápida y de calidad", basada en un "servicio público eficaz, que garantice la tutela judicial efectiva" y que colabore en la implantación de los nuevos tribunales de instancia, especialmente en aquellos partidos judiciales más grandes donde el proceso "está siendo complejo y dificultoso".

Así, el magistrado ve necesario preparar la llegada de la Sección Cuarta (Civil) a la Audiencia, que contribuirá a mejorar la situación de la Sección Primera, así como los tiempos de respuesta, que de media están en 18 meses conforme a la memoria de 2025.

También aboga por una mejor informatización de los sistemas y la interconexión de órganos, además de mejora en la gestión de vistas ante los problemas técnicos apreciados y la implantación del protocolo de conformidades para reducir la carga de trabajo y evitar citaciones innecesaria.

El actual presidente da cuenta del cumplimiento de algunos de sus compromisos para implantar sistemas y protocolos que agilicen la justicia en los tribunales de instancia así como las jurisdicciones de lo Social y Civil, que se ha apoyado en el refuerzo mediante jueces de adscripción territorial.

Además ha destacado su apuesta por la transparencia con el Punto de Atención al Ciudadano, el compromiso contra la violencia de género mediante una nueva comisión provincial de coordinación y la implantación del servicio de mediación penal. En materia de infraestructuras, señala los avances en nuevas sedes judiciales y la próxima renovación del Palacio de Justicia.

REESTRUCTURAR LA AUDIENCIA

Por su parte, el candidato y presidente de la Sección Primera de la Audiencia de Almería, Juan Antonio Lozano, apunta en su programa la necesidad de reestructurar la Sección Civil de la Audiencia y dividir en dos para equilibrarla, ya que concentra a la mitad de sus magistrados.

El programa de Lozano también enfatiza sobre la modernización tecnológica y la eficiencia del servicio público, de modo que apuesta por la implantación definitiva de la oficina judicial y la justicia digital.

Asimismo, propone un apoyo intensivo a los partidos judiciales con mayores carencias, como Huércal-Overa y Vera, y defiende una reforma "en profundidad" de la planta judicial con la los nuevos tribunales de instancia para optimizar costes y tiempos.

Su plan de actuación subraya el compromiso con la atención a colectivos vulnerables y la transparencia institucional. En materia de violencia de género, el candidato aboga por la creación de nuevas plazas y coordinar los protocolos de protección a víctimas con la Junta de Andalucía.

Además, sugiere un cambio en el modelo de gestión hacia una presidencia menos "oscurantista" y que garantice reuniones semanales con los presidentes de sección además de una comunicación fluida con todos los operadores jurídicos y medios de comunicación, entre otros aspectos.

ACUERDOS CON ENTIDADES AGRÍCOLAS

De otro lado, el magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada, Ricardo Vicente Puyol, plantea distintas propuestas para reducir la litigiosidad, la pendencia y los tiempos de resolución desde un enfoque territorial y social, entre las que plantea acuerdos específicos con entidades agrícolas destinados a atajar sus propias problemáticas.

Así, observa que en los partidos judiciales de El Ejido y Roquetas de Mar se produce una mayor litigiosidad "vinculada a la intensa actividad agrícola, la elevada movilidad laboral y la significativa presencia de población extranjera", lo que desemboca en un "alto volumen de conflictos laborales, arrendaticios y de pequeña cuantía" que "saturan los órganos judiciales y dificultan la reducción de la pendencia".

Para ello, propone crear puntos de orientación jurídico-social previos al proceso judicial en colaboración con administraciones locales y colegios profesionales, mediante los que canalizar conflictos recurrentes y, con ello, reducir la entrada "innecesaria" de procedimientos.

También apuesta por un impulso efectivo de mecanismos de mediación sectorial con la firma de acuerdos institucionales con cooperativas agrícolas, organizaciones empresariales y sindicales para establecer protocolos de resolución temprana de conflictos laborales; así como la mejora de la accesibilidad a la justicia para población extranjera y la especialización de órganos o secciones en materias de alta repetición.

El magistrado precisa planes para cada uno de los partidos judiciales en función de su naturaleza que involucren a la Presidencia de la Audiencia desde un "papel activo", impulsando soluciones "realistas" y evaluando su impacto, con una "interlocución constante con todos los operadores jurídicos y sociales implicados".

En el ámbito de la gestión interna, Puyol Sánchez aboga por un seguimiento dinámico de la carga de trabajo basado en estadísticas para detectar órganos en riesgo de colapso y justificar la creación de nuevas plazas o refuerzos. Asimismo, enfatiza la importancia de consolidar el expediente judicial electrónico y mejorar la comunicación institucional.

Concluida la exposición de cada candidato, la ponencia designada para la proposición de la terna, los vocales y quien presida la sesión podrán formular las preguntas o consideraciones pertinentes. Junto con los informes y la ponderación de méritos, la Comisión de Calificación formulará su propuesta para designar al nuevo presidente.