El PSOE dotará "con más profesionales y recursos el Hospital de Ronda"

El secretario general del PSOE de Málaga y candidato número uno por la provincia al Parlamento andaluz, Josele Aguilar, y el portavoz socialista en Ronda, Francisco Cañestro, - PSOE

Asegura que acometerán la conexión por autovía con Málaga

RONDA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Málaga y candidato número uno por la provincia al Parlamento andaluz, Josele Aguilar, se ha comprometido "a dotar con más profesionales y recursos el Hospital de Ronda y a acometer la conexión por autovía con Málaga".

En una rueda de prensa en Ronda (Málaga) junto al portavoz socialista, Francisco Cañestro, y antes de visitar los municipios de Arriate, Atajate, Montejaque y Cortes de la Frontera, Aguilar ha asegurado que "la única papeleta que representa el futuro y la esperanza para la Serranía de Ronda es la del PSOE".

Asimismo, ha afirmado que los vecinos y vecinas de la Serranía "se juegan algo realmente trascendente el próximo 17 de mayo", porque las competencias de la Junta de Andalucía "en sanidad, educación, movilidad, dependencia y vivienda están en el día a día y en la vida cotidiana de la ciudadanía".

"Nos jugamos seguir con el modelo de abandono, engaño y mentiras de Moreno Bonilla o apostar por el cambio que representa el Partido Socialista con María Jesús Montero", ha señalado y ha subrayado que "no le quepa duda a nadie: la única papeleta que representa el cambio en Andalucía es la del PSOE. La única papeleta que representa el futuro y la esperanza para la Serranía de Ronda es la del Partido Socialista".

En materia sanitaria, Aguilar ha destacado "el compromiso" del PSOE con "el Plan Montero, que contempla una inversión de 3.000 millones de euros más al año para la sanidad pública andaluza".

Según ha explicado, esta inversión "permitirá contratar a 18.000 profesionales sanitarios y mejorar hospitales como el de Ronda, que estará mejor dotado de material, equipamiento y personal, y podrá atender las distintas especialidades médicas que un hospital completo debe tener".

"Moreno Bonilla ha deteriorado una joya como era el Hospital de la Serranía de Ronda. Nosotros vamos a reforzarlo con más profesionales, más recursos y mejor gestión", ha afirmado.

También ha señalado que el PSOE "limitará por ley las listas de espera". "En un plazo de seis meses, la atención en los centros de salud se garantizará en 24 o 48 horas; las pruebas diagnósticas no tardarán más de 30 días; el especialista tendrá que ver al paciente en un máximo de 60 días; y las intervenciones quirúrgicas se realizarán en un plazo de entre 120 y 180 días", ha explicado.

"Esto no se hace con magia, se hace con inversión y con buena gestión. Vamos a poner a Andalucía a la cabeza en inversión sanitaria por habitante, con 2.350 euros, y vamos a aportar la gestión que le está faltando al Gobierno de Moreno Bonilla", ha añadido.

MOVILIDAD

Por otro lado, en materia de movilidad, Aguilar ha anunciado que el PSOE apostará "de verdad" por la conexión por autovía entre Málaga y Ronda. "No será una promesa vacía. Vamos a trabajar para que Ronda esté conectada por autovía con Málaga, vamos a actuar en la mejora de la carretera de San Pedro y también en las carreteras que unen los distintos pueblos de la Serranía", ha asegurado.

En este punto, ha criticado el balance de Moreno en la comarca: "Juanma Moreno es el político que más ha engañado a los vecinos y vecinas de la Serranía de Ronda. Esta comarca nunca ha estado más abandonada que después de ocho años de gobierno de Moreno Bonilla", ha asegurado.

En este sentido, ha recordado que el presidente andaluz "no ha cumplido ni una sola de las promesas electorales que hizo con la ciudad de Ronda y con la Serranía". "¿Dónde está la famosa autovía que iba a conectar Málaga con Ronda? No se ha hecho nada y ahora, al final de la segunda legislatura, empiezan a licitar la extraordinaria cantidad de cuatro kilómetros de esa supuesta autovía", ha denunciado.

También se ha referido a la carretera Ronda-San Pedro y ha lamentado que "ha tenido que producirse un derrumbe y un corte de muchos meses para que se invierta algo de lo que se prometió. Y lo que se ha hecho ha sido simplemente para volver a abrirla al tráfico, no para acometer las mejoras comprometidas".

Por otro lado, ha citado otros "incumplimientos" del Gobierno andaluz, como el hospital público sociosanitario o las actuaciones en el yacimiento arqueológico de Acinipo. "Nada, ninguna de esas promesas electorales se ha cumplido. La Serranía está abandonada y sus pueblos siguen perdiendo población ante el abandono al que los tiene sometidos la Junta de Andalucía", ha dicho.

Aguilar ha pedido finalmente a los rondeños y rondeñas que el 17 de mayo "salgan a defender lo público". "A defender aquello que nos garantiza la igualdad de oportunidades, la sanidad pública, la educación pública, la dependencia, la vivienda y unos servicios públicos dignos. Eso solo lo garantiza María Jesús Montero y el voto al Partido Socialista", ha concluido.

Por su parte, el portavoz socialista en Ronda, Francisco Cañestro, ha afirmado que "Moreno no ha cumplido absolutamente ninguna de sus promesas". "Cuando pasan cuatro años, la ciudadanía tiene que valorar si se ha cumplido o no con la palabra dada y con el programa presentado. En este caso está clarísimo que el Partido Popular no ha cumplido con Ronda", ha señalado.

"El PP se ha convertido en un problema para la ciudad de Ronda y para la Serranía". "Es pernicioso que sigan gobernando otros cuatro años más, porque se van a terminar de cargar la sanidad, la dependencia y la educación pública que tanto estamos defendiendo en esta campaña y en la que tanto hincapié está haciendo nuestra candidata, María Jesús Montero", ha concluido.

