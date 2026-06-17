Carboneras aplaza con el voto de PSOE y no adscritos el acuerdo para anular la licencia del Algarrobico

Archivo - Vista general del hotel de El Algarrobico en Carboneras (Almería) - Marian León - Europa Press - Archivo

CARBONERAS (ALMERÍA), 17 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha acordado este miércoles dejar sobre la mesa hasta una sesión posterior el acuerdo para la revisión de oficio y anulación de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico a partir de la propuesta elevada por el concejal no adscrito Felipe Cayuela, a la que se han sumado los concejales del PSOE y la ex edil del PP Ángeles Carrillo.

Con un total de siete votos a favor y cinco en contra, el Pleno se ha mostrado a favor por mayoría de la propuesta de Cayuela, quien ha solicitado aplazar la deliberación hasta la próxima sesión debido a la "extraordinaria complejidad jurídica, urbanística, patrimonial y económica" del expediente, del que se podrían derivar responsabilidades "patrimoniales".

La propuesta llevada a la sesión extraordinaria, que apenas se ha extendido 16 minutos, se ha visto apoyada por los miembros del PSOE, cuyo portavoz, José Luis Amérigo, también ha advertido que el expediente "carece de información esencial sobre las consecuencias económicas" de anular la licencia de obras concedida a Azata del Sol.

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