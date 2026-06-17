El PSOE expedienta a los ediles de Carboneras (Almería) por posponer el acuerdo para anular la licencia del Algarrobico

El secretario general del PSOE en Almería, José María Martín, durante la rueda de prensa. - MARIÁN LEÓN - EUROPA PRESS

ALMERÍA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, ha anunciado este miércoles la apertura de expedientes a los cinco concejales socialistas en el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) después de que hayan votado en Pleno a favor de dejar sobre la mesa el acuerdo para revisar de oficio y anular la licencia de obras del hotel de El Algarrobico, un trámite que el partido considera necesario para avanzar hacia el derribo del inmueble.

"No se han respetado las directrices que desde los órganos del partido se le habían facilitado", ha trasladado Martín en rueda de prensa, donde ha defendido que la posición del PSOE ante El Algarrobico es "inequívoca" y pasa por cumplir las resoluciones judiciales que obligan al Ayuntamiento de Carboneras a anular expresamente la licencia municipal.

Martín ha señalado que la anulación de la licencia "es una exigencia judicial" y "la condición previa para la demolición", tras recordar que tanto el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) como el Tribunal Supremo (TS) han dictaminado que el Ayuntamiento debe anularla "por ser contraria al ordenamiento jurídico" y por haber sido otorgada sobre "suelo protegido".

En este sentido, ha afirmado que el voto del grupo socialista en el pleno celebrado este miércoles "debía de haber sido favorable a esa anulación", tal y como, según ha indicado, se trasladó "expresamente" a la dirección del PSOE de Carboneras y a su grupo municipal.

El dirigente socialista ha remarcado que "el derribo del hotel de El Algarrobico no admite ni una sola demora más después de más de dos décadas de pleitos en los juzgados" y ha añadido que, para el PSOE, "cuanto antes se proceda a la demolición, mejor, y si es posible, mañana mismo".

Preguntado por si los expedientes pueden derivar en la expulsión de los concejales, Martín ha indicado que "habrá que tramitar el expediente", dar traslado a los interesados y aplicar "lo que estatutariamente corresponda por los órganos competentes del partido".

La decisión llega después de que el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Carboneras, José Luis Amérigo, junto con otros cuatro ediles socialistas, haya apoyado la propuesta del concejal no adscrito Felipe Cayuela para dejar sobre la mesa el expediente hasta recabar nuevos informes jurídicos y económicos sobre las consecuencias patrimoniales de la anulación de la licencia concedida a Azata del Sol en 2003.

Previamente, la portavoz parlamentaria del PSOE-A, María Márquez, se ha referido a este asunto en Sevilla, donde ha avanzado que la formación iba a adoptar "medidas reglamentarias" ante la actuación de los concejales de Carboneras, al tiempo que ha reafirmado la posición socialista a favor de anular la licencia del que ha considerado un "monumento a la barbaridad medioambiental".