Un cartel con Chenoa o La La Love You ponen la música a la segunda jornada del Solazo Fest de Almería

ALMERÍA 11 May. (EUROPA PRESS) - Grupos y artistas como Chenoa, La La Love You, Kate Ryan, Huecco, Raúl, Locomía, Seguridad Social o Coyote Dax pusieron la música este último sábado en el Recinto de Conciertos del Ferial con motivo del Solazo Fest.

Los hitos horarios más esperados de la "maratoniana" estaba formada por el trío Chenoa, La La Love You y Kate Ryan y "cumplieron con creces con la expectación", destaca el Ayuntamiento en un comunicado. La programación del evento está organizada a través del Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Consistorio, junto con Diputación de la mano de Costa de Almería, y Kuver Producciones.

Chenoa se sobrepuso a los minutos de retraso con un concierto directo y al grano, con todo su arsenal de éxitos como 'Atrévete', con la que abrió, con un alarde vocal insuperable en su versión de 'Last Dance' de Donna Summer, con los arabescos de 'En tu cruz me clavaste', el cabaret de 'Soy lo que me das' o la elegancia pop de 'Rutinas' o 'Todo irá bien', cerrando con el esperado 'Cuando tú vas'.

Con La La Love You, indica el Ayuntamiento, se disfrutó de una banda que, de alguna manera, tiene una relación especial con Almería desde el momento en el que fue una de las primeras ciudades fuera de Madrid donde salieron a tocar en sus inicios.

Sobre su actuación de ayer, subraya que "el crecimiento ha sido espectacular y su rock repleto de melodías pop y dinámica vocal ya no solo divierte sino que han redondeado con proyecciones, efectos, un hinchable gigante y hasta fuegos artificiales para su himno 'El fin del mundo', sin que faltaran durante su hora de concierto otras canciones celebradas como 'Big Band', 'La canción del verano', 'Laponia', 'Todo mal', 'El principio de algo', 'Que nadie nos pare' y hasta una redonda y rotunda versión del 'Tenía tanto que darte' de Nena Daconte".

Por su parte, Kate Ryan abría 'la parte del dance remember' con una exuberante elegancia y las versiones disco de 'Voyage, voyage' (Desireless), 'Ella, elle l'a' (France Gall) o 'Désenchantée' (Myléne Farmer) como también de otras compañeras coetáneas como Gala en 'Freed from desire'.

Barri, Teoría Híbrida y Gusanito fueron los encargados de abrir la maratoniana sesión de sábado, brillando estos últimos con 'El movimiento del amor'. Lo propio hizo Santa Fe con su 'Esto es pa' ti' y repaso a otros temas latinos de principio del milenio o Coyote Dax con su country festivo o Locomía con su sonido Ibiza, trajes goyescos y abanicos al viento.

Solazo Fest combina bandas para todos los gustos y, además de las de La La Love You, la parte más guitarrera de la jornada vino de la mano de unos Seguridad Social que, pese a no cantar temas como 'Salta' o 'Calavera', pusieron patas arriba el recinto con sus 'Chiquilla', 'Mi rumba tarumba', 'Quiero tener tu presencia', 'Acción', '1, 2, 3, mueve los pies' o 'Comerranas', estrenando una nueva canción sobre los efectos de atontamiento del amor o cerrando con 'Un beso y una flor' de Nino Bravo.

Por su parte, Huecco se lanzó, literalmente, a Solazo Fest, 'surfeando' entre el público desde el escenario hasta la mesa de mezclas. Una integración absoluta al ritmo de su rumba-tón con efluvios de sus inicios metaleros con Sugarless, que se dejaron sentir en 'Pa' mi guerrera' y también una espídica versión de los coros del 'Seven Nation Army' de The White Stripes, 'Mirando al cielo', 'Tacones baratos', 'Reina de los angelotes' o 'Apache'.

MÁS SOLAZO

Tras estas dos bandas volvería los ritmos latinos con el set coral de Khiara, Nerea Real, Miguel Sáez y Mario Mendes o ese jovial imperecedero sonido de Raúl. Tras los mecionados Chenoa, La La Love You y Kate Ryan, la noche concluyó en el escenario principal con los hitos del 'remember' de Fragma y Marian Dacal con Eva Martí ('Paradise', 'Flying on the wings of love', 'Flying free'), con Dani Moreno 'El Gallo' para echar el cierre.

Además, hay que recordar que Solazo Fest 2025 no es solo música. Este año la experiencia se amplía "como nunca antes", con la llegada de la sección 'Solazoland', un espacio temático lleno de actividades, fantasía y diversión para todos los públicos, señala el Ayuntamiento. El festival suma propuestas "tan originales" como la 'Capilla San Solecín', donde se podrá celebrar una boda simbólica. También incorpora este año a la Pitonisa Mola, que leerá el futuro con "mucho humor y buen rollo", junto a muchas más sorpresas como un toro mecánico y mucho más.

DOMINGO, ÚLTIMO ASALTO

Solazo vivirá hoy domingo su tercer y último asalto. Abrirá DJ Junior el escenario principal por el que pasarán, por orden de intervención: Cerezo, LVR & RBN, Juan Juanjo García, Estela Trujillo, Mojinos Escozíos, Los Yakis, King África, Paulina Rubio, Lori Meyers y Ballesteros. En el segundo set, el escenario Camaleón, estarán los Dj's Juanje López, John B, Pedro Xoria, Davis Mattz (Rebobina 2005), Javi Mattel, Óscar Gil, Ángel García y Pako Revolution con DJ Hoso.