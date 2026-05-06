Castillo (PP) defiende el "incremento de plazas" en la FP, que Moreno mantiene como "apuesta de futuro"

La candidata del PP al Parlamento andaluz Carmen Castillo mantiene un encuentro con representantes de la comunidad educativa. - PP

VÍCAR (ALMERÍA), 6 (EUROPA PRESS)

La candidata del PP de Almería al Parlamento andaluz y consejera de Desarrollo Educativo y FP de la Junta, María del Carmen Castillo, ha señalado este miércoles la "apuesta de futuro" que el Ejecutivo de Juanma Moreno ha hecho por la FP, donde en los últimos años ha habido un "incremento de plazas".

"Cuando Juanma Moreno llegó al Gobierno había 120.000 plazas de FP y hoy hay 200.000 plazas públicas en Andalucía, en el caso de la provincia de Almería, 11.000 plazas más", ha explicado durante un encuentro en Vícar (Almería) con representantes de la comunidad educativa.

Para Castillo, "nunca se ha hecho tanto por la educación como ahora", puesto que, según ha destacado, "ocho de cada diez alumnos estudian en la FP pública en Andalucía". "Eso no es privatizar, es ofrecer oportunidades", ha aseverado.

Asimismo, ha abordado la situación del alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) para manifestar que la Junta "no va a eliminar la oferta formativa" de la que ya gozan sino que "está adaptando los programas a las capacidades y necesidades reales de los estudiantes".

Además, según ha añadido, "se están impulsando programas de transición a la vida adulta para este colectivo, con el objetivo de favorecer su desarrollo personal y profesional".

La candidata ha puesto Vícar como ejemplo de las políticas educativas del PP puesto que el municipio cuenta con una plantilla docente que "ha crecido un 20 por ciento desde 2018" toda vez que los profesionales de atención a la diversidad "se han incrementado en un 50 por ciento".

Castillo, que ha estado acompañada por el secretario de Educación del PP de Almería, Francisco Alonso, y el portavoz del PP en el municipio de Vícar, José Manuel Manzano, ha subrayado que la Junta ha realizado "un esfuerzo importante" para mejorar las infraestructuras educativas. En este sentido, ha apuntado las actuaciones para la mejora del confort térmico y el refuerzo de servicios públicos.

"Hoy Almería está mucho más cerca de las decisiones que afectan a los ciudadanos porque tenemos un gobierno que pone el foco en lo importante: la educación, la sanidad y los servicios sociales", ha afirmado.

La candidata ha defendido también la gestión del Gobierno andaluz frente a las críticas de otros partidos y ha detallado que el 63 por ciento del presupuesto de la Junta se destina a políticas sociales, lo que en la provincia de Almería se ha traducido en "inversiones históricas en educación, sanidad e infraestructuras".



