Torres augura que Andalucía "volverá a crecer" con un gobierno del PSOE: "Montero es todo un baluarte para la comunidad"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante el acto celebrado en el municipio. - PSOE GRANADA

ATARFE (GRANADA), 6 (EUROPA PRESS)

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reivindicado el "compromiso" del PSOE con los servicios públicos como la sanidad, la educación o la dependencia, así como con el feminismo y las políticas de memoria democrática y ha asegurado que Andalucía "volverá a crecer con un gobierno socialista". "Votaría por María Jesús Montero siempre, porque no he conocido en toda mi trayectoria política a una persona como ella con esa capacidad inagotable", ha destacado, asegurando que "es todo un baluarte para Andalucía".

En un acto celebrado en Atarfe (Granada), junto a la candidata del PSOE de Granada al Parlamento andaluz, María Ángeles Prieto, y la secretaria general del PSOE atarfeño y alcaldesa de este municipio, Yolanda Fernández, al que ha asistido el secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández; Torres ha pedido a la ciudadanía de Atarfe y del resto de la provincia que "no pierdan la oportunidad de tener a una presidenta como Montero".

Tras hacer un llamamiento a la militancia a "caminar hasta el máximo para trasladar a la ciudadanía lo que nos jugamos de cara al futuro", el también secretario general del PSOE de Canarias ha destacado la "entrega" de la candidata socialista, al tiempo que ha puesto en valor su propuesta, cuando era vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, de una quita de deuda de 19.000 millones de euros y una financiación adicional de 5.000 millones para Andalucía.

Sin embargo, ha lamentado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, haya rechazado esta oferta, "pese a estar por encima de las cifras que él mismo reclamaba", y lo haya hecho, según ha señalado, "por seguir la línea marcada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo".

Por su parte, la candidata del PSOE de Granada al Parlamento andaluz ha afirmado que Torres, tras su gestión al frente del gobierno de Canarias, "es un claro ejemplo de que cuando gobierna el PSOE, se gobierna pensando en la mayoría social al proteger los servicios públicos y reforzar derechos sin dejar a nadie atrás, algo que no se parece en nada a lo que hace Moreno y el PP en Andalucía".

"En estos ocho años dos millones de personas se han quedado en lista de espera sanitaria, medio millón de menores sin pediatras, 45.000 personas esperando una ayuda a la dependencia que no llega, niños con necesidades de apoyo educativo tirados, jóvenes que no pueden hacer una FP pública y tampoco tienen los 6.000 o 10.000 euros que les piden en la privada, trabajadores que no pueden pagar los precios abusivos de los alquileres y al menos 2.317 mujeres tiradas después de una mamografía", ha lamentado.

Tras apuntar que Andalucía "tiene memoria y no se resigna", Prieto ha hecho un llamamiento a la ciudadanía granadina para "llenar las urnas de votos socialistas el 17 de mayo que permitan sacar a Moreno de San Telmo y acabar con el destrozo de los servicios públicos". "Nos va la vida en ello", ha abundado.

Por último, la secretaria general del PSOE de Atarfe y alcaldesa del municipio ha lamentado el "castigo" de la Junta a la localidad en temas como la sanidad, la educación o la dependencia. Ante ese "ninguneo", ha destacado que las políticas socialistas desde el Ayuntamiento han puesto "soluciones", con el apoyo también del Gobierno de España. Fernández también ha aludido a un caso "flagrante" como el de la ampliación del metro, que Moreno ha "negado" a Atarfe.

