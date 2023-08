Círculo Rojo publica ‘Los secretos del amor infinito', un libro que evidencia la trata de personas

ALMERÍA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Editorial Círculo Rojo ha publicado el libro 'Los secretos del amor infinito' del autor bajo el seudónimo Jama Salumu, una obra que se ha inspirado en la "realidad de la vida" para relatar historias reales entre sus páginas.

"Historias que he conocido y que he cambiado y contextualizado en años y espacios diferentes. Como novela de ficción, lo que en la misma se cuenta no deja de ser una trama ideada por el autor que lo que pretende es contar hechos que suceden en la vida, sin que éstos hayan acontecido tal y como se relatan en la trama", ha señalado el autor en un comunicado.

En esta obra, el lector va a encontrar, según las palabras del propio autor, "realismo". "Una trama que marcada por un matiz tranquilo irá ganando pulso, invitando al lector a no apartarse del relato. Esta obra forma parte de una trilogía. La segunda ya está concluida", ha indicado.

'Los secretos del amor infinito' es una obra que pone en evidencia el problema de la trata de personas y la emigración. "Toda la trama se construye a través de cinco personas (Faraji, María, Inés, Jengo y Juan). Jengo y Juan desde que se conocen sienten algo especial y se convierten en pareja. Su amor, un amor entre dos hombres, es un ejemplo de normalidad, por esta razón la trama les lleva a construir una bonita historia de amor y sirve para que otras parejas del mismo sexo vivan con normalidad su amor", ha dicho.

Con respecto a la sinopsis, la historia se adentra en una familia de Zaragoza que emigra a Aguadas (Colombia). Los que inician esta aventura son Jesús, Francisca, Concepción y Sebastián, junto a Segundo.

Comparten secretos que no solo marcarán sus vidas, sino también las de sus hijos, nietos y sobrinos, así como las de las personas que se relacionaron con ellos.

Las relaciones afectivas están marcadas por la construcción del amor infinito entre las personas que forman parte del relato, teniendo que vencer innumerables secretos. Jengo y Juan son un ejemplo.

Aparece la emigración como una realidad a la que no se puede dar la espalda. Es un hecho que poco a poco cambiará las relaciones sociales, afectivas, culturales, políticas y económicas.

La lucha contra las mafias de la trata de seres humanos se convertirá en una misión esencial en la historia de María y Jengo, sin que esto les haga perder el objetivo de encontrar a Faraji, porque ambas situaciones están mezcladas. Lo vivido por Atik rompe los corazones de quienes compartirán con él aventuras, haciendo latente el sufrimiento de quienes se ven obligados a vender sus vidas.

La obra, según el autor, es el reflejo de las personas que viven sometidas a una prisión que les puede dejar sin vida. Es la esclavitud del siglo XXI. Con los apoyos debidos la vida puede cambiarles. Los secretos que van apareciendo en las relaciones familiares marcarán tanto el presente como el futuro.

Colombia, Tanzania y España serán los lugares en los que la familia Jiménez-Díaz sentirá que son espacios especiales para ir superando las dificultades que aparecerán a lo largo de su existencia y de esta forma alcanzar el amor infinito. El papel que jugará una religiosa será esencial para que María no deje de buscar a su amor infinito.

La música será el bálsamo que les ayudará a superar los distintos problemas que irán surgiendo. Sus notas se convertirán en eslabones de una partitura que les ayudará a reforzar las relaciones afectivas que irán apareciendo. Serán los boleros y las canciones que cuentan historias de amor una herramienta eficaz para no dejarse arrastrar por el dolor. Jengo, Juan, Carlos Antonio, Juan Francisco, Luci, Libertad, Mercedes, Atik y Jairo Jr. se dejarán llevar por las letras de las canciones de Taburete, Pablo Alborán, Sebastián Yatra, Juanes y otros más, lo cual les aportará vitalidad y fuerza para enfrentarse a los retos que tendrán que superar.

La búsqueda del infinito será la luz que ilumine el camino a seguir. Las historias que se irán tejiendo para lograr que María y Faraji puedan volverse a encontrar en Bukoba formarán parte de este recorrido.

Con respecto al autor, 'Jama Salumu' es la mezcla de Iberoamérica con África. Responde al nombre 'Jama', de una cultura originaría de la zona de Ecuador, y 'Salumu' de origen suajili, de Tanzania. Es licenciado en Sociología, doctor en Ciencias Sociales y Sociología y actualmente estudiante del grado de Derecho. Escribe todos los domingos en un medio de comunicación, en la sección de artículos de opinión.