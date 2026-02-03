Coexphal presentará en 'Fruit Logistica' 2026 la campaña del pimiento de Almería y la iniciativa del tomate de Fepex

Imagen de archivo del stand de Coexphal en la pasada edición de 'Fruit Logistica'. - COEXPHAL

ALMERÍA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (Coexphal) participa un año más en 'Fruit Logistica', en Berlín, para reforzar la defensa del pimiento y el tomate de Almería en su principal mercado internacional.

La asociación contará con un stand propio de 12 metros cuadrados, situado en el pabellón 18, B-20, desde el que ofrecerá cobertura y apoyo a sus empresas asociadas para la celebración de reuniones comerciales y encuentros profesionales con clientes de todo el mundo, según ha trasladado la organización en una nota.

Junto a Coexphal, acudirán con espacio propio firmas líderes del sector como Agroponiente, Agrupapulpí, Almagro Nature, Biosabor, CASI, Nature Choice, Primaflor, Unica, Vicasol y Zoi Agrícola, que presentarán sus novedades y líneas estratégicas ante operadores internacionales.

'Fruit Logistica' será también el escenario de varias "presentaciones clave" para el sector almeriense. En la zona institucional de la Junta de Andalucía está previsto que este miércoles 4 de febrero, a las 11,30 horas, se informe de un nuevo evento vinculado a la promoción agroalimentaria de la provincia.

De la mano de Vestial, el Congreso Internacional de Gastronomía Verde, esta primavera se celebrará Vrutal en el centro de la ciudad de Almería, con el objetivo de ensalzar la gastronomía verde y la agricultura de la provincia. La presentación contará con representantes del Ayuntamiento de Almería y de la Consejería de Agricultura.

Ese mismo día, a las 13,30 horas, se dará a conocer la campaña 'Pimientos con marca: lo natural deja huella', una iniciativa impulsada por Coexphal para resaltar el trabajo de los productores y reforzar la identidad del pimiento como "producto emblemático de Almería", en un momento marcado por las "dificultades" derivadas de los daños ocasionados por la plaga del 'Thrips parvispinus'.

La campaña, dirigida al consumidor final, subraya que se trata únicamente de un "daño estético" y que el pimiento almeriense "sigue siendo un producto cultivado con altas garantías de seguridad alimentaria".

Por su parte, Fepex aprovechará el marco de la feria para comunicar, también en el espacio de la Junta de Andalucía, el jueves 5 a las 10,45 horas, las líneas maestras de la próxima campaña del tomate, con la que se pretende reivindicar el origen europeo del producto frente a la creciente competencia desleal de terceros países y los cambios en el mercado tras la aprobación del Acuerdo UE-Marruecos.

"El objetivo es que se sumen otras asociaciones europeas para ganar fortaleza en la defensa de nuestros productores", han subrayado desde la asociación.

El gerente de Coexphal, Luis Miguel Fernández, ha señalado que 'Fruit Logistica' es "uno de los principales foros donde reafirmar el compromiso del campo almeriense con la internacionalización, la innovación y la promoción", además de servir para comunicar "dos campañas informativas prioritarias y muy necesarias".

Asimismo, ha destacado que estas iniciativas permiten "que distribuidores y consumidores no tengan dudas sobre la calidad de nuestros pimientos y entiendan la desventaja con la que se comercializan nuestros tomates frente a los de origen marroquí", al tiempo que ha avanzado que Coexphal aprovechará su presencia en la feria para dar visibilidad a ambas campañas.