La comarca de Nacimiento (Almería) estima una salida "condicionada" del confinamiento tras 20 días sin casos de Covid-19

FIÑANA (ALMERÍA), 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La comarca del Río Nacimiento de Almería, que engloba siete municipios de la zona del interior de Almería y en donde únicamente se han registrado cuatro casos positivos de covid-19 desde la crisis sanitaria sin que en los últimos 20 días se hayan detectado más infecciones entre sus 6.700 vecinos, se ha mostrado favorable a una salida progresiva "condicionada" del confinamiento de cara a las próximas semanas siempre que no implique riesgo para la salud de los ciudadanos y se apliquen ciertas limitaciones.

"Si el confinamiento se levanta con la cautela de que haya artículos de primera necesidad en el pueblo y no se puede salir fuera a comprarlos, me parece bien, pero todo eso tiene que estar un poco más regulado", ha indicado en declaraciones a Europa Press el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Río Nacimiento y alcalde de Fiñana, Rafael Montes.

La mancomunidad, que engloba los municipios de Fiñana, Abrucena, Abla, Las Tres Villas --Escúllar, Ocaña y Doña María--, Nacimiento, Gérgal y Olula de Castro, ha registrado cuatro casos de covid-19 por parte de dos matrimonios de entre sus vecinos, de los que uno que presentaba severas patologías previas falleció estando ingresado, mientras que otro ha precisado hospitalización y otros dos más han sido de carácter leve.

Estos casos se registraron "muy, muy al principio" de la crisis sanitaria, hace "más de 20 días" y afectaron solo a las localidades de Gérgal y Escúllar. "Después no hemos tenido ningún caso en cuarentena ni en las tres residencias de la comarca, ya que ni entre los usuarios ni entre los sanitarios han dado positivo, lo que es una alegría tremenda", ha explicado el regidor fiñanero, quien aún así se ha mostrado "cauto" ante un levantamiento de las medidas.

"Mi intuición me dice que es demasiado pronto, porque aunque mi comarca no tenemos casos, si te vas a la comarca del Marquesado de Granada tenemos varios pueblos muy cerquita que lo han tenido hasta hace poco", ha observado antes de apuntar que la zona, a unos 30 kilómetros en la provincia vecina, es "centro neurálgico" para las compras.

Con esto, el presidente de la Mancomunidad ha expresado su preocupación por un levantamiento del confinamiento que pudiera dar lugar a desplazamientos a zonas afectadas. "Que la gente salga a la calle no me importa, pero sí me preocuparía que pudieran viajar a Almería capital a hacer compras o a Guadix", ha opinado antes de observar que "una semana o dos más --de confinamiento--, no sería nada malo". "Tengo mis reparos, pero no soy técnico", ha apostillado a la hora de matizar su opinión.

El primer edil ha valorado además el trabajo que se realiza desde las plantillas de Policía Local, Guardia Civil e incluso el Ejército para mantener la seguridad, lo que unido al buen confinamiento de los vecinos ha permitido detener la propagación del virus. "Si se abre la medida pero la gente no puede ir a comprar fuera, encantado de la vida", ha añadido para incidir en la importancia de evitar los desplazamientos para prevenir la enfermedad.

"El hecho de no haber tenido contacto es el único remedio que hoy por hoy ha funcionado, y aquí está demostrado", ha recalcado Montes, para quien "en los pueblos pequeños el confinamiento ha sido mucho más fácil" por lo que ha instado a "respetar las normas" y "no bajar la guardia" para tener a raya la enfermedad, incluso una vez que se levante el confinamiento.

Asimismo, ha pedido guardar de forma "extrema" la cautela una vez que el Gobierno permita a los menores salir a la calle. "A caminar a la puerta de la casa y como mucho, a la acera de enfrente", ha opinado el primer edil, quien ha adelantado que los parques de Fiñana se abrirán "cuando haya mucha creencia de que pueden estar ahí" los menores y se dan condiciones "muy favorables". "Mientras, los parques estarán cerrados a cal y canto", ha afirmado.