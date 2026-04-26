La comunidad educativa del IES Algazul de Roquetas (Almería) protesta este lunes por la "supresión" de la FPB Específica

Manifestación en defensa de la educación pública. - EUROPA PRESS

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 26 (EUROPA PRESS)

El claustro del IES Algazul de Roquetas de Mar (Almería), junto con miembros de la asocación de madre y padres (AMPA) del instituto así como alumnos van a concentrarse este lunes en protesta por la "supresión" de la Formación Profesional Básica Específica en el centro, que "perjudicará a más de 20 alumnos con discapaciad funcional".

Según han trasladado desde el centro escolar, los participantes van a concentrarse a las 11,30 horas a las puertas del centro ubicado en la calle Santa Isabel para mostrar su rechazao ante una medida que, según han estimado, va a dejar "sin la oportunidad de inclusión y de acceso real al mundo laboral" a parte de su alumnado.

Desde el curso 2016/2017, el IES imparte un programa específico de Formación Profesional Básica de Agrojardinería y Composiciones Florales en dos cursos a alumnado con necesidades educativas especiales, con un nivel de autonomía personal y social capaz de desarrollar las tareas requeridas en el desarrollo de las cualificaciones profesionales integradas en su currículo.

Según han defendido, se trata de los únicos estudios de FPB Específica que se desarrollan en el muncipio si bien la Junta oferta un programa similar en el IES Maestro Padilla de la capital, conforme su planificación en el curso en vigor.