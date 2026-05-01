El concejal Antonio Casimiro recibe en Almería al club Suma+ en su reto solidario en bicicleta

Antonio Casimiro recibe al club Suma+. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte de Almería, Antonio Casimiro, ha recibido al club deportivo Suma+, dedicado a proyectos sociales.

Está realizando un reto solidario de 400 kilómetros en bicicleta entre Murcia y Granada, con parada en la ciudad de Almería para dar visibilidad y recaudar fondos para https://porlasonrisadeelenita.es/, que padece una patología neurodegenerativa (Nedamss).

Enmarcada en las enfermedades poco frecuentes, la recaudación va destinada a las líneas de investigación, según ha informado este viernes en una nota el Ayuntamiento.

Los cuatro ciclistas, Fermín Aguilera, Álvaro Jordán, José Vargas y Cristóbal Arcos, que están realizando el reto solidario, han sido recibidos por el concejal en la plaza de la Constitución. Casimiro les ha regalado una camiseta de la UD Almería y les ha manifestado que "el deporte es solidario". "Vosotros sois un ejemplo claro. Un orgullo el proyecto que estáis haciendo", ha afirmado.

Elena es una niña que padece un desorden del neurodesarrollo con regresión, movimientos anormales, pérdida de habla y epilepsia. Nedamss es una enfermedad rara causada por mutaciones en heterocigosis del gen Irf2bpl (OMIM 618088).

Este gen se expresa en numerosos tejidos, incluyendo el sistema nervioso. En 2008, se describe siete pacientes con Nedamss que presentan mutaciones de Novo tipo missense (cambio de aminoácido) y otros nonsense (stop prematuro).

La recaudación es para apoyar las líneas de investigación y que esta niña, Elenita, pueda participar en los ensayos clínicos. Las donaciones y más información en la web https://porlasonrisadeelenita.es/