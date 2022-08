Concepción Moyong publica 'Sobre el pelo afro, las trenzas y su cuidado. Más que una moda, una identidad'

ALMERÍA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La enfermera Concepción Moyong ha publicado el libro 'Sobre el pelo afro, las trenzas y su cuidado. Más que una moda, una identidad', con el que se dirige especialmente a las mujeres africanas y afrodescendientes de América y el Caribe con la intención de "mostrarles la belleza de sus raíces".

"Lo que más destacaría del libro son los diferentes tipos de trenzas africanas", ha indicado la autora en una nota de la editorial Círculo Rojo. "Sentí que la historia de nuestras trenzas no es conocida por mucha gente y es por eso me inspire en escribir un libro que hable de la historia de nuestras trenzas africanas, no solo del cuidado de nuestro cabello si no de los cambios y perdida de simbolismo que nuestras trenzas han ido perdiendo en el transcurso de los tiempos", ha añadido.

Según el sello de autoedición, "el lector encontrará historias como la Ley de Tignon, la trenzas típicas del pueblo fang y otros pueblos africanos y también podrán encontrar historias como el movimiento rastafari símbolo de resistencia".

"Pedrozo cita a Virginia Gould cuando escribió sobre el verdadero propósito de aquella grotesca ley, la de controlar a las mujeres que se habían vuelto de piel demasiado clara o que vestían con demasiada elegancia, o que, en realidad, competían con las mujeres blancas por el estatus y, por lo tanto, amenazaban el orden social", ha explicado.

En esta línea, según abunda la autora, "forzadas por la nueva ley, las mujeres africanas compraron telas bonitas para cubrirse el pelo y las ataban en formas elaboradas". "Lo que se supone que ataría o subyugaría su belleza terminó transformándose en un aliciente más que lo incrementaba, increíblemente exaltaba aún más la belleza negra. Cuando las leyes de Tignon dejaron de regir, las mujeres de ascendencia africana que eran libres continuaron usándolas como signo de resistencia", ha detallado.

Concepción Moyong nació el 11 de octubre de 1990, en Malabo (Guinea Ecuatorial). Realizó sus estudios primarios y secundarios en el centro adventista en Malabo y sus estudios universitarios en Parerinyatwa school of Medicine, en Zimbabue Harare. Es Licenciada en enfermería, especialista en prevención y control de infecciones, y está certificada en salud pública y epidemiológica.

En 2021 escribió su primera obra literaria 'Sobre el pelo afro, las trenzas y su cuidado', de modo que "algunos de sus capítulos han sido galardonados al premio de las letras de la Academia Ecuatoguineana de la lengua española AEGLE", según la firma editorial.