Condenado por agredir sexualmente a una mujer dormida en el Paseo Marítimo de Almería tras la noche de San Juan

Archivo - Playa de Almería a la altura de El Palmeral. - Marian León - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un juez de Almería ha condenado a un hombre por agredir sexualmente a una mujer aprovechando que se había quedado dormida sobre un muro en el Paseo Marítimo de Almería tras la noche de San Juan de 2023, de forma que al despertarse y darse cuenta de lo que ocurría, huyó del lugar.

El fallo, consultado por Europa Press, le impone una condena de 18 meses de prisión por un delito de agresión sexual y el pago de una indemnización de 2.000 euros por daños morales, toda vez que le prohíbe comunicarse o acercarse a menos de 500 metros de la víctima durante cinco años.

La resolución, dictada en firme ante el reconocimiento de hechos del acusado, apunta que sobre las 7,00 horas del 24 de junio de 2023 el hombre se acercó a la víctima y aprovechó que se encontraba dormida en un muro a la altura de El Palmeral para rozarla con su miembro en el rostro con "ánimo libidinoso". La mujer escapó del lugar al despertarse.

Además de las penas privativas de libertad, el juez también impone al acusado cinco años de libertad vigilada y otros seis de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleva contacto regular y directo con personas menores de edad.

No obstante, el magistrado accedió a la suspensión de la pena privativa de libertad durante un periodo de dos años con la condición de que el hombre no vuelva a delinquir en dicho espacio de tiempo siempre que abone, además, la responsabilidad civil mediante cuotas mensuales, cumpla las prohibiciones de aproximación y realice un curso específico para los delitos de violencia sexual.