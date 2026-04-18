Condenado en Almería por golpear a un hombre con un botellín en un bar y arrancarle un diente con él

Archivo - Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 18 Abr. (EUROPA PRESS) - SÁBADO

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a dos años y medio de prisión a un hombre que agredió a otro en un bar de Almería tras golpearle con una botella en la cara, lo que hizo que la víctima perdiera un diente a causa de la fuerza del impacto y se hiciera una esguince en una muñeca al caer al suelo.

En su resolución, consultada por Europa Press, el tribunal confirma el fallo dictado por un juez de lo Penal y respalda tanto la pena privativa de libertad como el importe de la indemnización, que asciende a 2.500 euros.

La Sección Segunda rechaza un pronunciamiento absolutorio sobre el acusado puesto que él mismo reconoció que golpeó al perjudicado con un botellín llegando a ofrecer una explicación de por qué lo hizo tanto a la Policía como ante el juez instructor aunque luego en sala se desdijera.

Los hechos tuvieron lugar el 23 de febrero de 2022 sobre las 17,00 horas cuando el acusado se encontraba en un popular bar de la capital y se dirigió hacia el perjudicado al que golpeó con una botella en la cabeza.

La fuerza del impacto provocó que la víctima sufriera un cefalohematoma temporal derecho, con la pérdida de un diente y una esguince en la muñeca derecha, ya que raíz del golpe cayó al suelo.

Debido a la pérdida de un diente --el colmillo inferior izquierdo-- la víctima tuvo que someterse a una cirugía odontológica para colocarse un implante, cuyo coste ascendió a unos 1.200 euros.