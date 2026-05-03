Condenan a cinco años de cárcel al autor del atropello mortal de un niño de ocho años en Macael (Almería)

Archivo - Ciudad de la Justicia de Almería. - Marian León - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería ha confirmado la pena de cinco años de prisión para un joven de 20 de años que atropelló con un ciclomotor a gran velocidad y bajo los efectos de las drogas a un niño de ocho años de edad que cruzaba por un paso de peatones en Macael (Almería).

El fallo de apelación, consultado por Europa Press, ratifica el fallo dictado por la titular de la Plaza 5 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Almería tras el recurso interpuesto por los familiares del menor, quienes reclamaban una pena mayor para el acusado.

El tribunal ve ajustada la condena ante un delito contra la seguridad vial en concurso con un delito de homicidio por imprudencia grave, un delito contra la seguridad vial y un delito de abandono del lugar del accidente, por los que también se el prohíbe conducir vehículos durante seis años y medio y se le impone una multa de seis euros al día durante 12 meses.

La ponente respalda así el criterio de la juez del órgano que enjuició los hechos a la hora de limitar la pena al tener en cuenta que el acusado carecía de antecedentes y mostró un arrepentimiento "sincero" mostrado en una carta dirigida a los familiares así como al final del juicio, en el que hizo un "reconocimiento completo de todos y cada uno de los hechos".

Los hechos tuvieron lugar sobre las 20,00 horas del 16 de mayo de 2024, cuando el acusado, de origen extranjero y vecino de Olula del Río, iba a bordo de un ciclomotor por la Avenida Paco Cosentino de Macael (Almería) pese a que carecía de permiso de circulación y el vehículo no estaba asegurado.

La sentencia apunta que el acusado iba a una "velocidad excesiva" por encima de los 30 kilómetros por hora establecido para la vía, de doble sentido, de manera que ponía "en riesgo" la vida e integridad física de los demás usuarios de la vía y de las personas que en esos momentos transitaban por la zona.

Así, a la altura del número 73 de la citada avenida, adelantó a "gran velocidad" por el carril izquierdo a tres vehículos que se encontraban detenidos ante el paso de peatones por el que se hallaban cruzando el niño de ocho años junto a su hermana, mientras que el padre los esperaba al otro lado.

Fue en ese momento cuando el acusado los atropelló a ambos, de modo que el niño y el ciclomotor resultaron desplazados hasta "26 metros desde el punto del impacto". El menor falleció a raíz del atropello si bien su hermana sufrió solo heridas leves.

Frente a dicha situación, el acusado "huyó inmediatamente" del lugar de los hechos, aunque pudo ser detenido seis horas después en su domicilio. El test de drogas al que fue sometido dio positivo en marihuana y cocaína.

Además de las penas privativas de libertad y multa, la sentencia fija indemnizaciones a favor de los padres y la hermana del menor, toda vez que deja la posibilidad de expulsión del territorio nacional al condenado en la fase de ejecución. La muerte del menor provocó una conmoción en el municipio, en el que se declaró un día oficial de luto y se guardó un minuto de silencio en su recuerdo y en solidaridad con la familia.