Belarra se estrena este jueves en la campaña del 17M en Jaén, donde también llegará Irene Montero el domingo

Archivo - La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, durante el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se estrena este jueves, 7 de mayo, en la campaña electoral andaluza en la concentración convocada por los trabajadores de Educación Infantil de 0-3 años en Jaén. También en la provincia jiennense, concretamente en Jódar, participará la exministra de Igualdad y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, en un acto el domingo, 10 de mayo.

Se trata de los dos primeros actos dentro de la campaña de Por Andalucía que van a contar con la presencia de las figuras nacionales de Podemos, que forma parte de la coalición, junto a otras seis formaciones entre ellas Izquierda Unida (IU) y Sumar. Por el momento, no hay previsto ningún acto compartido con el candidato a la Junta, Antonio Maíllo.

Según ha indicado Podemos Jaén en su cuenta en la red social X, Belarra atenderá a los medios junto a la candidata número 1 por Jaén de Por Andalucía, Loli Montávez, en la delegación de educación de la Junta en la provincia a las 12,00 horas de este jueves. La jiennense es la única cabeza de lista de Podemos en las candidaturas provinciales de la coalición para el 17M.

El domingo será el turno de Irene Montero que participará en un acto de la coalición en Jódar (Jaén). Según ha indicado Por Andalucía en una nota de prensa, el acto contará también con la presencia de Montávez, el activista y exdiputado Diego Cañamero, y la candidata número 3 por Jaén, Laura Cerezuela.

El evento se celebrará el domingo a partir de las 12,00 horas en la Casa de la Cultura de Jódar (Jaén) bajo el lema "Por la gente trabajadora. Por nuestra tierra".

Este lunes, el portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, se mostraba convencido de una "activísima" participación de Podemos en la campaña electoral de Por Andalucía, aunque por el momento no se han confirmado más actos.

Santiago ha recordado que él mismo ha compartido acto con la coordinadora de Podemos en Andalucía, Raquel Martínez, y que el diputado autonómico del partido morado José Manuel Gómez Jurado, está teniendo una fuerte implicación en esta campaña.

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha afirmado que la dirección estatal del partido va a participar en la campaña con total normalidad, como ha ocurrido en la precampaña, con el objetivo de desalojar del Gobierno al presidente andaluz, Juanma Moreno, y de conseguir que en Andalucía haya un Gobierno de izquierdas "que acabe con el destrozo de los servicios públicos que está acometiendo el PP".



