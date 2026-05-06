PP ve "falta de transparencia" en las obras del soterramiento de Almería y pone a Moreno como "garantía de inversión"

Miembros del PP visitan la recién finalizada obra de accesos a Alhama de Almería. - PP

ALMERÍA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP al Parlamento de Andalucía por Almería Pablo Venzal ha criticado este miércoles la gestión "dilatoria y opaca" del Gobierno central ante obras como la del integración de las vías del tren a su paso por Almería para la llegada del AVE, ante las que existe una "falta de transparencia" sobre su "estado de ejecución, certificaciones o plazos".

"Todo apunta a retrasos que podrían llevar estas infraestructuras hasta 2030, algo que Almería no se merece", ha trasladado Venzal en una nota en la que ha comparado las inversiones que se realizan desde el Ejecutivo con las que se acometen desde la Junta, lo que le ha llevado a situar a Juanma Moreno como "garantía de inversión".

Venzal ha destacado las aportaciones para las obras del soterramiento que se realizan desde la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería, con "48 millones" y "más de 34 millones más las plusvalías de edificabilidad", respectivamente, mientras que el resto de la financiación --la actuación global moviliza 235 millones de euros-- corresponde al Gobierno de España.

En cualquier caso, Venzal ha criticado la "falta de transparencia en el seguimiento de las obras" ya que "no se convoca la comisión correspondiente para informar sobre el estado de ejecución, certificaciones o plazos".

El aspirante 'popular' ha puesto como ejemplo las obras de acceso al municipio de Alhama de Almería, al que se ha desplazado con miembros de la formación, de las inversiones acometidas por el Gobierno andaluz con el PP al frente, que han supuesto casi 300 millones de euros, de los que 160 han sido para carreteras.

Para Venzal, dicha actuación simboliza "la inversión de miles de euros por habitante que está realizando la Junta de Andalucía en todos los municipios" a través de un Ejecutivo autonómico que "invierte y cuenta con presupuestos cada año".

Frente a ello, Venzal ha defendido el compromiso del Gobierno andaluz con proyectos como el Puerto-Ciudad, con más de 12 millones de inversión, o la autovía del Almanzora, donde "se siguen licitando nuevos tramos", así como actuaciones en accesos viarios y otras infraestructuras en distintos municipios.

También ha puesto como ejemplo la rehabilitación de las Casas Consistoriales de Almería, "desbloqueada tras años de paralización" y ha subrayado que "lo que está en juego el 17M es seguir avanzando desde la gestión, la moderación y la sensatez frente a modelos que generan inacción". El candidato ha insistido en dar a Moreno una "mayoría suficiente" para "seguir impulsando proyectos y garantizar estabilidad".

Por su parte, el alcalde de Alhama de Almería, Cristóbal Rodríguez (PP), ha destacado las inversiones en su municipio, que "superan ampliamente las ejecutadas durante los gobiernos socialistas" y que van más allá de la nueva vía de servicio, puesto que incluyen "la depuradora largamente demandada, la integración en el consorcio metropolitano del Bajo Andarax, mejoras en caminos rurales y accesos, así como la ampliación del Cedefo, con una inversión superior a los cuatro millones de euros".

Rodríguez ha cifrado en más de 15 millones de euros la inversión total en el municipio, por lo que ha pedido a sus vecinos que el próximo 17 de mayo "apuesten por lo que funciona" en relación al modelo del PP y de Juanma Moreno, que es "el que garantiza el desarrollo y el futuro de los municipios".

Junto a Venzal y Rodríguez han estado el también candidato al Parlamento andaluz Manuel Guzmán, la vicesecretaria de Agricultura, Aránzazu Martín, la secretaria de Fomento, Loli Martínez, y la coordinadora de la Alpujarra, Matilde Díaz.