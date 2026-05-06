Reyes (PSOE de Jaén) afea citas "a 20 días" en centros de salud y apela al voto para "recuperar la sanidad pública"

Francisco Reyes (c), en la reunión con responsables de UGT-Jaén. - PSOE DE JAÉN

JAÉN 6 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha afeado a la Junta de Andalucía que se están dando "citas a 20 días" en centros de salud de la provincia y ha apelado al voto para "recuperar la sanidad pública".

Así lo ha indicado este miércoles el cabeza de lista del partido a las elecciones autonómicas, Francisco Reyes, antes de mantener una reunión con responsables provinciales del sindicato UGT.

Tras aludir al reciente debate televisivo en el que el presidente de la Junta y candidato a la reelección, Juanma Moreno, "aseguraba que las citas en atención primaria se producían de inmediato", Reyes ha considerado que no se ajusta a la realidad, según ha informado el PSOE jiennense.

"Hemos conocido esta cita en un centro de salud de la provincia de Jaén, una cita que han pedido hoy, 6 de mayo, y que se la han dado para el 26 de mayo. 20 días para que te atienda tu médico. Ésa es la realidad que tenemos en Andalucía y eso es con lo que queremos acabar desde el PSOE", ha destacado.

De ahí que haya hecho un llamamiento a votar el próximo 17 de mayo, a votar al PSOE y a María Jesús Montero para poder acabar con "situaciones injustas como ésta" y para "poder recuperar la sanidad pública que Moreno Bonilla le está arrebatando a Andalucía".

"Para ello, sabemos que vamos a contar como aliados con los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Jaén, que saben perfectamente lo que está ocurriendo con la sanidad pública y con el resto de servicios públicos de la comunidad", ha afirmado.

Con respecto a la reunión con el sindicato UGT, ha explicado que se enmarca en la ronda de contactos con entidades y colectivos que la candidatura socialista está manteniendo para conocer sus preocupaciones e inquietudes, además de trasladarles las propuestas del PSOE.

"Es especialmente preocupante el ataque frontal a los servicios públicos de Andalucía puesto en marcha por Moreno Bonilla, ataque a la sanidad, a la educación, a la Dependencia o al Infoca, un ataque frontal a todo lo público para obtener beneficios en lo privado. Nos vamos a oponer a esto y sabemos también que UGT es un aliado en esa defensa de lo público", ha apostillado.

CENTRO DE PARTICIPACIÓN ACTIVA DE BAILÉN

Por su parte, la candidata socialista Nines Díaz ha estado este miércoles en Bailén, donde ha denunciado los "recortes" de la Junta de Andalucía en el Centro de Participación Activa (CPA). Por ello, también ha pedido el voto para Montero con el objetivo de "recuperar los servicios públicos que Moreno Bonilla está eliminando o deteriorando".

Tras realizar un reparto electoral junto a la concejala socialista Begoña García, ha lamentado que todas las personas con las que han estado hablando "están afectadas por recortes en los servicios públicos".

Son vecinos y vecinas que "tienen retrasos para ser atendidos en Atención Primaria" o que llevan meses "esperando al especialista", otros que tienen que aguardar 1.200 días "para tener su resolución de Dependencia" o familias que se van a quedar sin la Formación Profesional Básica Específica que Moreno "quiere quitar".

En cuanto al CPA, ha considerado que "están parcheando para disimular los recortes en este servicio para las personas mayores". "Están recortando el servicio de cocina, solo hay tres días con actividades por la tarde y los otros dos días se los llevan a otros recursos para silenciarlos. Pero en realidad, lo que están tapando, dentro de la moderación de la que presumen, es un recorte serio y severo de los servicios públicos", ha alertado.

En la misma línea se ha pronunciado García, quien ha hablado de "usuarios descontentos" del CPA ante estas situaciones. Ha añadido que el servicio de restauración sigue pendiente de licitación después de la jubilación de los anteriores gestores y "todavía no está en funcionamiento". "Para mejorar los servicios públicos hay que votar el 17 de mayo a María Jesús Montero", ha concluido.