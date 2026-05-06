La Coordinadora Andaluza de ONGs urge blindar la cooperación internacional ante las próximas elecciones

Archivo - Dos personas ejercen su derecho a voto en una cabina en un colegio electoral. - Europa Press - Archivo

SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Andaluza de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (Caongd) ha urgido a blindar la cooperación internacional al próximo Gobierno de la Junta de Andalucía. De esta manera, ha concluido, tras analizar los programas electorales de las principales fuerzas políticas andaluzas ante las elecciones autonómicas de 2026, que Adelante Andalucía es la formación que más recoge sus principales propuestas en materia de cooperación internacional, seguida de PSOE-A y Por Andalucía, mientras que PP-A presenta "carencias" en buena parte de los apartados analizados y Vox "no lo tiene en cuenta" en la mayoría de ellos.

La entidad ha difundido este lunes un análisis comparativo de los programas electorales de PP-A, PSOE-A, Por Andalucía, Adelante Andalucía y Vox a partir de once ejes relacionados con cooperación internacional, ayuda al desarrollo, multilateralismo, transparencia o educación para la ciudadanía global.

Según el documento elaborado por la coordinadora, Adelante Andalucía es la única formación que recoge de forma positiva los once apartados analizados, mientras que PSOE-A y Por Andalucía incorporan buena parte de las propuestas planteadas por las organizaciones no gubernamentales de desarrollo.

En el caso del PP-A, el análisis aprecia "carencias" en la mayoría de cuestiones examinadas, aunque sí recoge aspectos como el impulso de la cooperación internacional como tarea colectiva o la consolidación de la cooperación como política pública estable.

Por el contrario, Vox aparece como la formación peor valorada en el informe, al no incorporar prácticamente ninguna de las líneas planteadas por la Caongd y registrar valoraciones negativas en la mayoría de los apartados.

La coordinadora ha realizado este análisis en un contexto que considera marcado por la intensificación de los conflictos bélicos, el "retroceso democrático global", la reducción de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y el "cuestionamiento del espacio cívico".

En este sentido, la organización ha defendido que la cooperación internacional impulsada desde comunidades autónomas y entidades locales "resulta más necesaria que nunca" y ha advertido de que el actual escenario "no es coyuntural, sino estructural".

ONCE EJES PARA MEDIR EL COMPROMISO DE LOS PARTIDOS

El análisis de la Caongd parte de once prioridades que la organización considera que deberían incorporarse a los futuros programas de gobierno de la Junta de Andalucía.

Entre ellas figura impulsar la cooperación internacional como una "tarea colectiva" con participación de instituciones públicas, sindicatos, asociaciones, sectores económicos, universidades y organismos multilaterales, además de las ONGD.

Asimismo, la coordinadora reclama una cooperación "feminista, ecologista, decolonial, antirracista y defensora de los derechos humanos y la paz", desvinculada de intereses geoestratégicos y centrada en la redistribución de la riqueza.

Otro de los puntos destacados es la integración transversal de la cooperación en todas las políticas de la Junta de Andalucía, con mecanismos de evaluación y rendición de cuentas vinculados a la Agenda 2030.

La entidad también defiende reforzar el compromiso con el multilateralismo y el sistema de Naciones Unidas, especialmente en un contexto de debilitamiento del orden internacional basado en normas.

Igualmente, apuesta por fortalecer la educación para la ciudadanía global como herramienta frente a los discursos de odio y el populismo.

La coordinadora reclama además consolidar la cooperación como una política pública estable e integrada en los presupuestos de todas las administraciones andaluzas.

OBJETIVO DEL 0,7% Y REFUERZO DE LA AACID

Entre las propuestas planteadas por la Caongd figura alcanzar el objetivo presupuestario del 0,7 por ciento en Ayuda Oficial al Desarrollo y garantizar la estabilidad de las convocatorias y líneas presupuestarias destinadas a cooperación internacional.

La entidad considera necesario corregir los "retrocesos acumulados" y asegurar la adecuada dotación y ejecución presupuestaria del actual Plan Director de la Cooperación Andaluza 2025-2028.

Asimismo, reclama reforzar el Consejo Andaluz de Cooperación como instrumento de gobernanza y avanzar hacia un espacio "efectivo" de participación con capacidad real de incidencia.

En materia de transparencia, la organización apuesta por fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y mejorar las condiciones laborales del personal público vinculado a cooperación, tanto en la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aacid) como en entidades locales.

La coordinadora también pide responder "con agilidad y eficacia" a las crisis humanitarias y emergencias, además de reivindicar que la solidaridad internacional "no compite" con la solidaridad interna, sino que la complementa.

Finalmente, la Caongd ha insistido en que la cooperación internacional debe entenderse como una herramienta "imprescindible" para el desarrollo sostenible y para afrontar retos globales desde una perspectiva de derechos.

