El Consejo Social de la UAL premia a la astrónoma Josefa Masegosa por su labor y apoyo a la mujer investigadora

El Consejo Social de la Universidad de Almería (UAL) ha reconocido la labor de la astrónoma almeriense Josefa Masegosa por su labor en el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), donde investiga la evolución de las galaxias, así como por su faceta como activista al fomentar el acceso de la mujer a los estudios de ciencias e ingenierías.

El órgano le ha concedido el Premio al Espíritu Universitario y Valores Humanos para reconocer su actuación a la hora de difundir el papel de las mujeres en la ciencia, centrándose en las astrónomas pioneras y contemporáneas. En esta línea, fue una de las fundadoras del nodo de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) en Andalucía.

Natural de Oria (Almería), Masegosa efectuó estudios universitarios de Física que afianzó gracias a una beca en Astronomía en el Reino Unido. "Y ahí el amor por la astronomía creció, porque realmente la astronomía es muy fascinante. En astronomía no puedes modificar el experimento, pero midiendo la luz que viene de las galaxias, puedes llegar a conocer cómo surgió el universo, cómo evoluciona y cómo se forman las estrellas y las galaxias", ha indicado.

La labor investigadora en el IAA-CSIC se ha centrado en la evolución de las galaxias, con dos etapas. En la primera, estudió galaxias que están formando estrellas de forma muy violenta, "detectamos galaxias con contenido metálico bajo, que es lo que se esperaba en las primeras galaxias del universo". Luego cambió la línea de trabajo hacia la actividad nuclear de las galaxias.

"Cómo se forman las galaxias que tienen un agujero negro central. Hoy sabemos que todas las galaxias tienen un agujero negro, pero algunos están activos y otros no. Y dado que la energía emitida por estas galaxias con agujeros negros se debe a procesos físicos tremendamente energéticos, también hice observaciones en rayos X. El estudio de los rayos X es importante, pues nos permite llegar a las zonas más internas de las galaxias. Estudiamos cómo ocurren estos fenómenos, cómo radian estos objetos y cómo se acoplan las diferentes bandas del espectro en estas zonas tan internas de las galaxias", ha dicho.

La astrónoma ha reivindicado "la importancia del conocimiento por el conocimiento. La astronomía nos permite responder a la pregunta de dónde venimos y cómo es nuestro universo. Es la primera pregunta que se hizo el ser humano. Cómo el cielo puede influir en nosotros y hace avanzar a la humanidad". Además, muchos de los estudios, como el caso de los rayos X, se han aplicado luego a otras ciencias como es el caso de la medicina.

La astrónoma ha hablado además de las dificultades de las mujeres para acceder a los estudios. "Vengo de las escuelas segregadas, a los niños se les enseñaba matemáticas y a las niñas a coser y rezar. Lo consideraba una injusticia porque a mí lo que realmente me gustaban eran las matemáticas. Doy gracias de que tenía unos padres que se concienciaron de que ésa era mi vocación. Así fui avanzando y empecé a ser activista del movimiento feminista", ha añadido.

Masegosa coordina la Comisión de Mujeres y Ciencia del Instituto de Astrofísica para intentar llegar a las escuelas y despertar vocaciones científicas entre las niñas. "El mensaje que reciben es todo lo contrario, que Ingeniería y Robótica es para hombres, y las mujeres deben dedicarse a los estudios sanitarios y de cuidados. Yo les digo que si yo he podido, ellas también", ha destacado.

La científica ha dado las gracias por este premio. "Es un honor y he contraído una deuda de gratitud con este organismo. El hecho de ser almeriense me ha imprimido carácter, yo me formé en Calar Alto, y saben que siempre estoy disponible para cualquier evento sobre astronomía o ciencia y mujer en Almería. Estoy muy agradecida a mi tierra", ha indicado.