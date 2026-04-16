La convocatoria del X Premio de Fotografía 'Carlos Pérez Siquier' de Almería permanece abierta hasta el 30 de abril

Archivo - Foto de archivo de la entrega del IX Premio de Fotografía para el Compromiso Social 'Carlos Pérez Siquier' en 2025. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La convocatoria de la X edición del Premio de Fotografía para el Compromiso Social 'Carlos Pérez Siquier' permanecerá abierta hasta el próximo 30 de abril en una cita organizada por la Real Academia de Bellas Artes de Granada, cuyo ámbito de actuación incluye también a las provincias de Almería y Jaén.

El premio, según ha trasladado el Consistorio en una nota, nació con la finalidad de reconocer aquella serie de fotografías que sepa plasmar, "con un mayor acierto", alguno de los aspectos del compromiso social que incumbe a la fotografía como manifestación artística.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, ha animado a participar en esta nueva edición, cuya entrega de premios se celebrará en la capital, y ha destacado la "profunda tradición fotográfica de Almería", con referentes como Carlos Pérez Siquier, Manuel Falces o el grupo AFAL, al tiempo que ha confiado en que este galardón "siga sirviendo de estímulo para los mejores fotógrafos actuales y de las próximas décadas".

En el premio podrá participar cualquier fotógrafo mayor de edad residente en España, con independencia de su nacionalidad. La inscripción es gratuita y el plazo de admisión permanecerá abierto hasta el 30 de abril.

Los trabajos deberán ajustarse al tema propuesto y no haber sido premiados en otro certamen. La organización presupone además que el autor dispone de la autorización o permiso, en su caso, de las personas que aparezcan en el trabajo presentado, de forma que toda la responsabilidad relacionada con el respeto al derecho a la intimidad recaerá sobre el mismo.

Cada participante podrá presentar una sola serie, compuesta por un mínimo de tres fotografías y un máximo de cinco. La documentación deberá remitirse por correo electrónico a la dirección 'raba.gr@gmail.com', en archivos jpg y con un máximo de un mega por archivo, indicando su presentación al X Premio de Fotografía 'Carlos Pérez Siquier'.

Además, deberá enviarse a la sede de la Academia de Bellas Artes, en el Palacio de La Madraza de Granada, una copia de alta calidad de cada una de las fotografías en papel de 20 x 30 centímetros, aunque la mancha de la imagen podrá ser inferior a esas dimensiones.

Las fotografías no llevarán identificación, salvo un lema o plica, e irán acompañadas de un sobre cerrado con ese mismo lema o plica visible, junto con los datos del autor, fotocopia del DNI y el título de la serie.

El jurado estará presidido por la directora de la Academia de Bellas Artes, con voz pero sin voto, y se completará con un representante de la Academia y otras dos personas de reconocido prestigio en el ámbito de la fotografía.

El certamen establece un único premio de 3.000 euros y una medalla conmemorativa. Además, el jurado se reserva la concesión de los accésits que considere oportunos, sin dotación económica, aunque también recibirán una medalla conmemorativa en la que constará la distinción obtenida.