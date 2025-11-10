El Coro Góspel y la Big Band Clasijazz cierran la XXXIII edición del Festival Internacional Almerijazz en Almería

Concierto de clausura del XXXIII Festival Internacional Almerijazz en el Auditorio Municipal Maestro Padilla de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Coro Góspel Clasijazz y la Big Band Clasijazz, dirigidos por el maestro Ramón Escalé, han puesto este domingo el broche final al XXXIII Festival Internacional Almerijazz en el Auditorio Municipal Maestro Padilla.

Más de 80 coristas y una veintena de músicos han compartido escenario ante un público que ha cantado y acompañado los temas del repertorio, según ha señalado el Ayuntamiento de Almería en una nota.

Ha sido el último de los nueve conciertos de una programación que comenzó el pasado 24 de octubre y que ha contado con seis conciertos en el Teatro Apolo, dos en el Auditorio y uno en el Centro Cultural Fundación Unicaja.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería ha explicado que "ha sido una edición con gran éxito de público, con un gran apoyo de los patrocinadores, que nos han permitido diseñar una programación excelente entre músicos internacionales, figuras nacionales y valores de futuro, con también presencia almeriense".

Almerijazz se ha desarrollado este año bajo la organización del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, la producción de Manantial de Músicas, el patrocinio de Cerveza Águila Sin Filtrar, Fundación Unicaja y AIE, y la colaboración de Tony García Espacio Gastronómico, Vera Import, AIE Jazz En Ruta, Clasijazz, El Faro del Jazz y la Plataforma Jazz España, de la que Almerijazz forma parte.

Cruz ha destacado que "el Apolo ha vivido seis noches mágicas, cumpliendo el propósito que queríamos, de hacer un festival muy cercano, de contacto directo con el público, al que agradecemos la gran respuesta con grandes entradas en todas las sesiones".

"El nivel artístico en este escenario ha sido fantástico, desde Arturo Pueyo, pasando por los almerienses La Causa Swing y La Funkería, siguiendo con esas estrellas internacionales de Delvon Lamar y Jacky Terrason, la producción propia liderada por Tino Di Geraldo y esa noche entrañable con Tito Alcedo y Nono García recogiendo el reconocimiento 'Georgia Jazz Club en memoria de Serafín Cid'", ha apostillado el edil almeriense.

Tampoco se han quedado atrás el recital de piano, sensible y ecléctico, de Lucía Rey en el Centro Cultural Fundación Unicaja, ni las dos sesiones 'festivas' que vinieron de la mano de Bobby Watson con la Big Band Clasijazz y este domingo con el Coro Góspel y la banda.

Además, desde hace varias ediciones, la web: 'https://almerijazz.com/' amplía su hemeroteca para el recuerdo de cada edición, con galería fotográfica y crónicas exclusivas de Ramón García, pianista y arreglista de jazz, comunicador y cronista musical.

UNA FIESTA CORAL PARA CERRAR

El Auditorio vivió este domingo un concierto "repleto de energía" con un centenar de artistas sobre el escenario, bajo la dirección de Ramón Escalé, la mayor referencia del góspel en España.

Este proyecto ha unido a la Big Band Clasijazz y al Coro Góspel Clasijazz en una celebración única, "donde se fusionan el poder del góspel y la energía del jazz sinfónico".

"Aunque parece que son dos mundos que comparten muchas cosas en común, esta unión no es tan frecuente verla en España y ha sido un placer poder realizar este trabajo", ha comentado durante el concierto el propio Escalé, que realizó los arreglos originales creados especialmente para la ocasión.

A través de un repertorio que alternó las interpretaciones grupales con otras solistas, con Carmen López del Águila en 'Satan', Alessandro Antoniccio en 'What is this', Yolanda Garzón en 'Jesus will', el coro juvenil de Clasijazz en 'Hakuna mungu' y Mar Ibáñez en 'Celebration', el espectáculo rindió homenaje a las raíces afroamericanas que dieron forma a la música moderna, desde Aretha Franklin y Ray Charles hasta Stevie Wonder o Whitney Houston.

'Jesus promised', 'Giants' --canción en la que se invitó al público a ponerse de pie y cantar-- 'Hard times', 'More tan I can bear', 'Brighter day' y una imponente 'Hallelujah' completaron la alternancia "para dar como resultado una fantástica fiesta de unión, energía y alegría".