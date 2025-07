Crespo (PP) reitera "rechazo frontal" a una nueva PAC que podría "restar casi 2.000 millones" a agricultores y ganaderos

ALMERÍA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada andaluza del PP, Carmen Crespo, ha expresado este lunes el "rechazo frontal" del partido al marco financiero plurianual presentado por la Comisión Europea para el período 2028-2034, "especialmente en lo que es la Política Agraria Común (PAC)", ya que podría "restar casi 2.000 millones" a agricultores y ganaderos de Andalucía.

Crespo se ha referido aún más específicamente al 'fondo país', "a ese fondo único que plantea el marco financiero y que, en este caso, hace que se renacionalice el presupuesto". "Es decir, que hacen un fondo global con todos los fondos mezclados y se lo entregan a nuestro país, sin entrar en lo que el Comité de las Regiones establecía, que es que le dieran poder a las regiones, que son las que están estableciendo las políticas agrarias y quienes están ejecutando las políticas agrarias", según ha manifestado en rueda de prensa en Almería.

Además, ha señalado que ese fondo presenta un "descenso importantísimo del 21%-74%, es decir, casi el 22% del recorte en la Política Agraria Común, una situación que se agudiza aún más para el sector de la pesca, que recibe un recorte del 60%, pasando de los seis a los dos billones de euros".

"Esto es gravísimo para nuestro país, puesto que el presupuesto de las políticas europeas para agricultura y pesca se ve reducido de los 378.000 actuales a los 300.000 millones a la PAC y se añade un doble recorte al aplicar degresividad y bajar el Fempa", según ha manifestado Crespo, señalando que ello "impacta negativamente a España, al suponer hasta 14.800 millones de euros menos en las ayudas directas a los agricultores, ganaderos y pescadores" y "siendo Andalucía la comunidad autónoma más perjudicada".

Así, la europarlamentaria andaluza ha apuntado que los agricultores y ganaderos andaluces podrían perder "una media de 1.700 euros de ayudas directas al año con esta nueva PAC, a razón de 100 euros por hectárea" y cerca de 2.000 millones de euros a los largo de todo el marco.

"Es un grave perjuicio para los intereses de nuestros agricultores y ganaderos", ha asegurado la eurodiputada andaluza, que ha alertado además del recorte adicional que suponen los tramos de degresividad que se establecen y que van desde el 25 hasta el 75%.

En su opinión, "están perjudicando a los agricultores profesionales competitivos y exportadores, a los que la PAC ha venido ayudando a profesionalizarse y a innovar desde 1962 dando oportunidades para crecer a cooperativas y pymes".

Carmen Crespo ha hecho hincapié en el "perjuicio que este doble recorte" supone para las zonas rurales de Andalucía y ha citado, como ejemplo, las pérdidas en el sector del olivar, que podría ser de hasta 440 millones de euros, afectando especialmente a las provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla, pero también Málaga y Almería. En cereal, el recorte sería de 393 millones, 100 millones en el caso del cereal, según ha apuntado.

En definitiva, según Carmen Crespo, un "recorte abrupto e injusto" de los fondos de la PAC para los agricultores y ganaderos andaluces, que el PP, tanto en Andalucía como en España y en Europa, ha dicho que "no va a consentir, poniendo todos sus esfuerzos durante los próximos dos años para que la Comisión Europea cambie ese marco financiero".

No obstante, Carmen Crespo también ha resaltado que "la batuta la tiene el Gobierno de España" y, por ello, ha instado al presidente, Pedro Sánchez, a que "se ponga a trabajar desde ya para para lograr las alianzas necesarias con países estratégicos, con el fin de poder bloquear esta PAC tan dañina para los intereses del campo español y especialmente para el andaluz".

Igualmente, la eurodiputada popular ha exigido al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que deje "de mentir y de ocultar la realidad y que llame a su compañera Teresa Ribera, vicepresidente de la Comisión, para que trabaje de una vez por su país y ayude a parar esta PAC que nos perjudica tanto".

Según Crespo, "Planas jamás se moja por nada ni por nadie, pero en un problema tan grave de un recorte del 22% de la aportación a la agricultura, un país agrario, exportador de agrícola y además también pesquero, lo que tiene que hacer es mojarse y trabajar la alianza, buscar cuatro países y bloquear este marco financiero".

Tras apuntar que el PP ha presentado su iniciativa, ha indicado que "la agricultura y la pesca no deben pagar los desaguisados del señor Sánchez con la inejecución de los fondos Next, porque tenemos que pagar los intereses el 20% por no haber hecho uso de ese derecho, fondos que no se han usado ni para la agricultura, ni para la pesca ni para el agua".

En su opinión, Europa está lanzando una "idea equivocada" de la seguridad: "Si se habla de más inversión en seguridad, eso debe incluir también la alimentación; la seguridad de una sociedad pasa también por tener la alimentación garantizada, como pudimos comprobar durante la pandemia del COVID". Según Crespo, la seguridad alimentaria es fundamental y, por eso el PP rechaza "la renacionalización de los fondos sin fijarse en las regiones como Andalucía, que garantiza la alimentación de los europeos".