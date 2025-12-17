Cruz Roja atiende en Almería a 4.705 inmigrantes llegados en patera y a 1.258 refugiados en lo que va de año

Archivo - Equipos de Cruz Roja atienden a personas llegadas en patera hasta Almería. - CRUZ ROJA - Archivo

ALMERÍA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los equipos y voluntarios de Cruz Roja han dado respuesta humanitaria durante este año a 4.705 personas que han llegado hasta el litoral de Almería a bordo de una patera, toda vez que se ha acompañado a través de sus equipos y voluntarios a un total de 1.258 personas refugiadas.

Así lo ha trasladado la organización con motivo del Día Internacional de las Personas Migrantes que se celebra este jueves a fin de destacar la labor que desarrollan para "favorecer la inclusión y la integración sociolaboral" de quienes llegan a Almería "en busca de una vida mejor".

Las cifras provisionales de la ONG, recopiladas desde el pasado 1 de enero hasta este 16 de diciembre, revelan un incremento de 14,3 por ciento en el volumen de atenciones a personas llegadas en patera, ya que según sus propios datos, al cierre de 2024 se habían atendido en ese ejercicio a 4.116 inmigrantes.

En total, 6.850 personas han recibido atención en los proyectos de integración, asentamientos, atención humanitaria y trata, según la ONG, que desarrolla proyectos en más de diez municipios con presencia permanente en Macael, Vera, Almería, Roquetas de Mar, Adra y El Ejido, y puntos de atención periódicos en Berja y Huércal-Overa.

En el marco de estos proyectos, se han llevado a cabo acciones como la capacitación en competencias básicas y aprendizaje del idioma, que han beneficiado a 1.524 personas; talleres en el ámbito sanitario, social y jurídico, con 1.931 participantes; orientación jurídica, social y laboral, que ha llegado a 2.730 personas; o mediaciones sociales, educativas y jurídicas, con 2.080 personas beneficiarias.

Durante este mes, Cruz Roja Almería ha reforzado su labor de sensibilización con diversas actividades que han reunido a más de 400 personas. Entre ellas, destacó la V edición del concurso de fotografía 'Miradas migrantes', una iniciativa que busca visibilizar la realidad de las personas migrantes y promover la reflexión sobre la diversidad como riqueza social.

La entrega de premios y la exposición de las obras seleccionadas se celebraron en La Guajira, en una jornada que combinó arte, diálogo y compromiso social. El encuentro incluyó la teatralización 'Cartas silenciadas', del grupo Las Cruces Teatro, música en directo con Arei, un taller sobre discurso de odio y un espacio gastronómico para fomentar la convivencia.

Esta cita formó parte del proyecto 'ReTo' Red de Tolerancia contra los delitos de odio, iniciativa del programa CERV de la Unión Europea, desarrollada junto a Cifal Málaga, Fundación Ciedes, La Guajira, COE, CPPA y Movimiento contra la Intolerancia.

"Con 'Miradas Migrantes' queremos poner rostro y voz a las historias que hay detrás de cada proceso migratorio, y generar espacios donde la sociedad almeriense pueda reflexionar y construir juntos una convivencia basada en el respeto", han trasladado desde Cruz Roja Almería.

La entidad asegura que las personas migrantes "aportan talento, diversidad y riqueza cultural a nuestra sociedad. En este sentido, casi un cuarto del voluntariado de Cruz Roja es de origen extranjero, procedente principalmente de Marruecos, Colombia, Venezuela, Perú y Argentina.