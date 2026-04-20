Cruz Roja y Ayuntamiento de Almería animan a participar en el Sorteo de Oro, que ayuda a financiar proyectos locales

Presentación del Sorte de Oro de Cruz Roja en el Ayuntamiento de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería y Cruz Roja han animado este lunes a participar en el Sorteo de Oro de la entidad, que se celebrará el próximo 23 de julio en Granada, puesto que servirá para recaudar fondos destinados a financiar proyectos locales para personas en situación de vulnerabilidad a través de la entidad.

"Cada aportación revierte directamente en proyectos que se desarrollan aquí, en nuestro entorno más cercano, apoyando a personas y familias en momentos especialmente difíciles", ha indicado en rueda de prensa la concejal de Presidencia, Innovación y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Almería, Amalia Martín.

Junto con el presidente provincial de Cruz Roja, Antonio Alastrué, la edil ha destacado que "el Sorteo de Oro es una iniciativa que refleja de manera muy clara el compromiso colectivo con las personas que más lo necesitan" de manera que "participar es una forma sencilla pero muy valiosa de contribuir a mejorar la vida de vecinos y vecinas de nuestra ciudad y de toda la provincia".

Bajo el lema 'Lo que hacemos por las personas vale oro', el sorteo supone una forma "directa y accesible" de colaborar con proyectos sociales además de obtener un premio en metálico.

Así, la recaudación obtenida en la provincia de Almería se destina íntegramente a financiar programas locales dirigidos a familias en dificultad, infancia vulnerable, personas mayores en situación de soledad, personas sin hogar, personas migrantes o quienes atraviesan situaciones de emergencia.

La concejal ha reconocido "la dedicación de las cerca de 3.000 personas voluntarias de Cruz Roja en toda la provincia, cuyo trabajo diario hace posible que la ayuda llegue a quienes más lo necesitan, siendo uno de los pilares fundamentales de la organización".

Por su parte, Alastrué ha subrayado que el Sorteo de Oro es "una pieza fundamental" para la organización ya que permite sostener numerosos proyectos sociales en la provincia, donde el año pasado se pudo atender desde la institución a casi 32.000 personas dando 240.000 respuestas.

"Cruz Roja está presente no solo en las grandes catástrofes y emergencias sino también en las catástrofes del día a día de las personas en situación de dificultad", ha valorado el presidente provincial, quien ha agradecido el respaldo institucional del Ayuntamiento de Almería, "fundamental para que esta iniciativa siga creciendo y llegando cada año a más personas".