Cuatro detenidos por usar una vivienda de Almería como punto de venta de droga

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALMERÍA 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha detenido a cuatro personas como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas al desarticular un punto de venta de sustancias estupefacientes en la localidad de Vélez-Rubio.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, la investigación comenzó al detectar alteraciones del orden público y los agentes descubrieron una vivienda que estaba siendo usada como punta de venta de droga.

Los investigados, presuntamente, usaban amenazas e intimidaciones hacia vecinos de la zona para evitar molestias en el desarrollo de su actividad. Los agentes han intervenido diversas sustancias estupefacientes preparadas para su distribución, entre las que se encontraban cocaína, hachís, marihuana y metanfetamina, además de 860 euros en efectivo y varias armas.

Cuatro personas han sido detenidas y se ha decretado para una de ellas ingreso en prisión provisional. La Guardia Civil ha llevado a cabo dos entradas y registros domiciliarios con la participación de efectivos del Grupo de Acción Rápida (GAR) y de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic).