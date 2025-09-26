La desaladora Mar de Alborán en Níjar (Almería), premiada como 'Proyecto de Tratamiento del Año' en los iAgua 2025

El director de Aqualia en España, Lucas Díaz, recoge el galardón de manos de Alejandro Maceira, socio fundador de iAgua, durante la entrega de los Premios iAgua 2025 en Madrid. - AQUALIA

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La desaladora Mar de Alborán, ubicada en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (Almería), ha sido reconocida como 'Proyecto de Tratamiento del Año' en la undécima edición de los Premios iAgua 2025, celebrados este jueves en Madrid en el marco del 'Spain Smart Water Summit'.

El jurado ha valorado la "excelencia técnica, la innovación y el compromiso medioambiental de esta infraestructura, que se ha convertido en referente nacional e internacional en la lucha contra la escasez hídrica", según ha destacado Aqualia en una nota.

La distinción también ha puesto en valor la capacidad de Mar de Alborán para transformar una antigua instalación que llevaba años sin funcionar en una solución eficiente, que abastece de agua desalada a más de 150 regantes del Campo de Níjar y que ha ayudado a los agricultores afectados por la escasez en un territorio que produce el siete por ciento de la fruta y hortalizas que se consumen en Europa.

Aqualia adquirió la infraestructura en 2019 y llevó a cabo su rehabilitación "con una clara vocación de servicio público y sostenibilidad", hasta ponerla de nuevo en marcha en mayo de este año.

Actualmente produce hasta cinco hectómetros cúbicos de agua desalada al año, con previsión de alcanzar los veinte hectómetros próximamente, cantidad suficiente para regar más de 3.000 hectáreas de cultivos en el Campo de Níjar.

Gracias a sus membranas de ósmosis inversa con nanotecnología, la instalación garantiza una reducción del contenido de sal del 99,85 por ciento, elimina el boro y protege los cultivos irrigados, "permitiendo a los agricultores diversificar su producción y mejorar la calidad y reputación agroalimentaria de la región".

Además, Mar de Alborán contribuye a la preservación de los acuíferos locales, gravemente afectados por la sobreexplotación y la salinización, y se ha diseñado bajo criterios de respeto medioambiental.

Según ha apuntado la compañía de agua, en los próximos meses se iniciarán las obras de una planta fotovoltaica que cubrirá el 25 por ciento de la demanda energética de la instalación, mientras que el resto será suministrado mediante energía verde certificada.

El director de Aqualia en España, Lucas Díaz, quien ha recogido este jueves el premio, ha destacado que se trata de "un proyecto muy especial. Hemos invertido cinco años en convertir una desaladora obsoleta en una instalación de referencia en sostenibilidad y tecnología".

Con el galardón de 'Proyecto de Tratamiento del Año', Aqualia "refuerza su apuesta por la sostenibilidad como uno de los pilares en los que fundamenta su actividad y se consolida como líder en soluciones innovadoras para la gestión del agua, reafirmando su compromiso con el desarrollo sostenible y la resiliencia hídrica en los territorios donde opera".