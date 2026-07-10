Desalojados otros 50 vecinos de El Marchal de Lubrín ante el avance del incendio de Los Gallardos (Almería)

Medios aéreos trabajan en las labores de extinción del incendio forestal de los Gallardos (Almería), a 10 de julio de 2026, en Los Gallardos, Almería, Andalucía (España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

LOS GALLARDOS (ALMERÍA), 10 (EUROPA PRESS)

Otro medio centenar de personas ha sido desalojado en la tarde de este viernes en la zona de El Marchal del municipio de Lubrín ante el avance "con más intensidad" del incendio forestal originado en Los Gallardos (Almería), sobre el que trabajan ya 32 aeronaves y 271 efectivos del Infoca y bomberos de otros cuerpos además de 200 miembros de la UME.

Así lo han trasladado desde la Comandancia de la Guardia Civil, donde han precisado que los agentes desplegados por la zona ya arrasada por las llamas continúan con la búsqueda de posibles víctimas del incendio en viviendas del entorno sin que, hasta el momento, hayan localizado a nadie. El siniestro ha dejado, hasta el momento, 12 fallecidos, ocho heridos y 23 personas no localizadas.

En declaraciones a los medios desde el puesto de mando avanzado, el responsable del grupo de intervención del Infoca, David Rodríguez, ha explicado que la parte que avanza hacia El Marchal es la que "está más activa ahora, con más intensidad, longitud de llama y mayor velocidad de avance de propagación".

"Estamos concentrando allí muchos medios terrestres para avanzar lo máximo posible antes de que llegue la noche", ha indicado Rodríguez ante una zona con un terreno "muy abrupto" ante al que, además, se emplea "maquinaria pesada" junto con la UME.

El responsable ha informado, en este sentido, que la UME mantiene en la zona un dispositivo desplegado de unos 80 efectivos, con 12 vehículos contraincendios y dos nodrizas. Por su parte, el Infoca trabaja en dicho espacio con 187 bomberos forestales repartidos entre grupos de especialistas, a quienes se han unido el personal de los parques de bomberos, además de brigadas y técnicos.

Rodríguez ha insistido en que el incendio sigue activo y muy condicionado por los vientos de entre 20 y 30 kilómetros por hora sostenidos desde el sureste, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. No obstante, se prevé que a partir de las 22.00 horas baje de intensidad, según ha apuntado.

"Todavía queda mucho trabajo, pero sí hemos concentrado bastantes medios, hemos hecho fuego técnico y está dando resultados", ha indicado ante la mejoría de algunos flancos, en especial, la zona más próxima a la autovía A-7 que sigue cortada entre los kilómetros 709 y 714. También progresa de forma favorable la parte del sector este.

De igual forma, continúan cortadas al tráfico la Autovía del Mediterráneo A-7 entre los kilómetros 709 y 714 a su paso por Los Gallardos al igual que la AL-6109 entre los kilómetros 0 y 18. Esta última vía comunica la zona del incendio con la pedanía de El Marchal, ya desalojada.