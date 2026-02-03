Desarrollan un algoritmo para integrar renovables en la red eléctrica y evitar apagones

Archivo - Parque eólico. - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO - Archivo

ALMERÍA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidades de Almería y de la Universidad de Santiago de Compostela ha creado un algoritmo con el que se facilita la integración de las energías renovables en la red eléctrica de cara a contribuir a evitar apagones como el que sufrió España en el mes de abril de 2025.

Según ha explicado la institución académica andaluza en una nota, en el actual contexto de transición energética hacia fuentes renovables uno de los problemas es el tratamiento de la llamada corriente reactiva, un tipo de corriente eléctrica que no realiza trabajo útil, pero que circula continuamente entre los equipos y las redes de suministro.

El algoritmo diseñado por los investigadores resuelve el problema de las distorsiones armónicas causadas por cargas no lineales, como las de los sistemas --llamados inversores-- que transforman la corriente continua que genera, por ejemplo, un panel solar fotovoltaico o ciertos sistemas eólicos, en corriente alterna.

Dichos inversores fotovoltaicos y eólicos introducen el mismo tipo de distorsiones que el algoritmo permite compensar de forma óptima.

A través de un artículo publicado en la revista 'Sustainable energy, grids and networks', los investigadores Francisco Gil Montoya y Jorge Ventura, del departamento de Ingeniería de la UAL, y Xabier Prado y Jorge Mira, del área de Electromagnetismo de la USC, dan cuenta de los detalles de este nuevo algoritmo, que ha sido validado con datos reales de instalaciones industriales, demostrando su aplicabilidad práctica.

El problema se aborda desde una perspectiva de programación lineal, una técnica matemática sólida y que proporciona rapidez de cálculo, haciéndolo computacionalmente eficiente. Así, se llega a un algoritmo novedoso que permite compensar de modo óptimo la corriente reactiva.

A diferencia de los métodos tradicionales, explican, "el método proporciona valores de compensación fiables para diferentes escenarios de operación, en los cuales la calidad de la potencia y eficiencia de energía sean cruciales".

De hecho, calcula la cantidad óptima de corriente reactiva a compensar en cada punto de la red, garantizando una solución globalmente óptima. Además, se reduce el tiempo de cálculo, "un factor clave para aplicaciones en redes eléctricas en tiempo real, y puede integrarse en sistemas de control ya existentes en redes inteligentes", señalan.

Esta investigación, actualmente en proceso de patente, contribuye a mejorar la calidad del sistema eléctrico, reduce los costes para distribuidores y operadores y facilita la integración de generación distribuida, como la de las energías renovables.

Según destacan desde el equipo investigador, "supone un paso hacia redes más eficientes y preparadas para la integración masiva de generación distribuida". Además, este avance contribuye a reducir costes de operación de la red, "lo que podría traducirse en ahorros en las tarifas eléctricas".