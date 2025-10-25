Desmantelada en Balanegra (Almería) una plantación de marihuana con cerca de medio millar de plantas

BALANEGRA (ALMERÍA), 25 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, a través del Área de Investigación del Puesto Principal de Adra, en el marco de la operación 'Calacatta', ha desmantelado una plantación con cerca de 500 plantas de marihuana, instalada en el interior de una vivienda en Balanegra (Almería). Han sido detenidas tres personas como presuntas autoras de los hechos. Se les imputan un delito contra la salud pública y un delito de defraudación de fluido eléctrico.

La actuación se llevó a cabo a mediados de octubre, tras la correspondiente autorización de entrada y registro expedida por el Tribunal de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Berja (Almería). En el interior del inmueble, los agentes localizaron una sofisticada plantación indoor de cannabis sativa, compuesta por cerca de 500 plantas con un peso aproximado de 70.000 kilogramos, además de una completa infraestructura dedicada al cultivo intenso de la droga, ha explicado el Instituto Armado en una nota de prensa.

Durante el desarrollo de la operación, los agentes accedieron al interior de la vivienda, completamente habilitada para el cultivo de marihuana. Fueron localizados tres varones, quienes ejercían funciones claramente diferenciadas: vigilancia, mantenimiento de la instalación y abastecimiento de materiales. Estas personas adoptaban fuertes medidas de seguridad para evitar ser detectados, como el uso de cámaras de videovigilancia semiocultas, control de accesos y protocolos de contravigilancia en las inmediaciones.

En el registro, los agentes intervinieron cerca de 500 plantas de cannabis, además de todo el material necesario para mantener una producción intensiva, como cinco máquinas de aire acondicionado, seis lámparas LED, 17 portalámparas, ocho ventiladores, seis extractores, 32 diferenciales eléctricos, dos filtros de ozono, un kit de tuberías de cobre y 420 euros en efectivo. Asimismo, se procedió a la intervención de un vehículo de alta gama empleado por los implicados para moverse con discreción por la zona y evitar levantar sospechas entre los vecinos.

Los agentes constataron que la vivienda había sido modificada en su interior con el fin de optimizar el cultivo, disponiendo de sistemas avanzados de iluminación, ventilación y climatización que evidenciaban una clara intención de explotación profesional e intensiva. Como resultado de esta actuación, se procedió a la detención de estas tres personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública (cultivo y elaboración de drogas) y un delito de defraudación de fluido eléctrico, dado que el sistema estaba conectado de forma fraudulenta a la red de suministro. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones o detenciones en el marco de la investigación.