Cinco detenidos tras desarticular un local como punto de venta y consumo de drogas en Lepe (Huelva)

Imagen de la desarticulación de un punto de venta de drogas en Lepe (Huelva). - GUARDIA CIVIL

LEPE (HUELVA), 25 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas por un delito de contra la salud pública, en su modalidad tráfico de drogas, que se dedicaban a la venta de sustancias estupefacientes en pequeñas cantidades para consumidores finales en la localidad de Lepe (Huelva).

Según ha informado el Instituto Armado en una nota, la denominada operación 'Green Mountain' se inició a consecuencia de varias quejas vecinales informando de un continuo trasiego de personas drogodependientes y un aumento "significativo" de pequeños hurtos en un barrio concreto de esta localidad.

Las investigaciones realizadas por los agentes, permitieron confirmar la existencia de un local que estaba siendo utilizado como punto de venta de drogas a consumidores finales, además ofrecían el servicio de consumo in situ de las sustancias adquiridas.

Asimismo, la Benemérita ha detallado que este punto de venta, que ha sido finalmente desarticulado, se había convertido en un punto afluencia de personas adictas y debido a la necesidad de costearse el consumo, algunos de ellos se veían en la obligación de cometer hurtos y robos con fuerzas en la localidad, generando gran alarma social e inseguridad entre los vecinos de la zona.

Además de la venta directa y el consumo permitido en el local, el grupo había implementado el servicio de "telecoca", donde los consumidores podían realizaban encargos por teléfono o mensajes y hacían entrega de la sustancia en domicilio o lugares indicados del municipio y zonas cercanas, generando de esta forma un aumento considerable en la venta.

La actuación policial finalizó en el mes de octubre, que se realizó un total de tres registros autorizados por la Autoridad Judicial, en un local y en dos viviendas, donde se han intervenido un número elevado de dosis de cocaína, heroína y hachís dispuestas para su venta, un arma de fuego con munición y dinero en efectivo. Además, se han aprehendido dos vehículos utilizados para servicio de "telecoca" y se han recuperado algunos de los objetos sustraídos por los consumidores.

Las diligencias instruidas y las personas detenidas han pasado a disposición de la Autoridad Judicial que entiende de la causa, decretando el ingreso en prisión a dos de los cinco detenidos. La investigación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.

La operación policial ha sido dirigida por el área investigación de la Guardia Civil de Lepe y para la realización de los diferentes registros y detenciones, se ha contado con el apoyo de las unidades de Usecic, Servicio Cinológico, GRS, Servicio Fiscal, así como agentes de Seguridad Ciudadana de la 5ª Compañía de la Guardia Civil.