Destapada en Almería una red de falsos empadronamientos a inmigrantes con tres detenidos a partir de un control

Uno de los detenidos en la operación 'Hurón', contra los falsos empadronamientos de extranjeros en Almería. - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres personas a las que relaciona con una red de falsos empadronamientos a inmigrantes que fue identificada a través de un control aleatorio en el que se hallaron varias autorizaciones "con claros indicios de manipulación" para registrar a extranjeros en un cortijo situado en una pedanía a las afueras de Almería.

La investigación desarrollada a través de la operación 'Hurón' de la Ucrif de Almería achaca a la organización la obtención y utilización de certificados falsos de empadronamiento con la finalidad de regularizar de forma indebida la situación administrativa de ciudadanos extranjeros en España.

La investigación se inició el pasado mes de febrero cuando un indicativo del grupo de reacción de noches que realizaba servicio en la zona centro de Almería identificó a un individuo que mostraba "una actitud sospechosa mientras circulaba en un vehículo".

Los agentes localizaron entre sus pertenencias diversa documentación, entre la que figuraban autorizaciones de empadronamiento correspondientes a un cortijo situado en el barrio de Venta Gaspar, donde aparecían empadronadas varias personas de origen extranjero.

Los documentos fueron intervenidos y remitidos al grupo Ucrif para su análisis y verificación, lo que derivó en una investigación exhaustiva destinada a determinar la autenticidad de la documentación y su posible utilización en organismos públicos.

Las pesquisas permitieron constatar que los documentos habían sido falsificados a partir de originales y que su elaboración habría sido realizada por uno de los copropietarios del inmueble.

Este individuo habría utilizado sin consentimiento la documentación personal del resto de copropietarios falsificando sus firmas, con el objetivo de empadronar en dicha vivienda a tres ciudadanos extranjeros que se encontraban en situación irregular en España, todo ello a cambio de "importantes cantidades de dinero".

Asimismo, los investigadores comprobaron que la documentación falsificada fue presentada en la Oficina de Recursos Demográficos del Ayuntamiento de Almería, "logrando el alta indebida en el padrón municipal". Dicha inscripción generó efectos administrativos con plena validez jurídica al figurar en bases de datos oficiales.

Los certificados obtenidos fueron presentados en la Oficina de Extranjería de Almería para solicitar la regularización administrativa. Como resultado de la investigación, fueron detenidos dos ciudadanos extranjeros por su participación en un delito de falsedad documental al haber presentado y utilizado la documentación falsificada y días después, fue detenido el principal responsable de la trama por delitos de falsedad documental y favorecimiento de la migración ilegal.

El detenido fue puesto a disposición judicial de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, plaza número 6 de Almería. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación ante otros posibles implicados y para esclarecer la totalidad de los hechos.