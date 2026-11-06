Detenida la madre de dos niñas sirias en Roquetas de Mar (Almería) que denunciaron que iban a ser casadas a la fuerza

Archivo - Juzgados de Roquetas de Mar (Almería). - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a la madre de dos niñas de 16 y 17 años de edad, de origen sirio, quienes denunciaron que iban a ser obligadas a contraer matrimonio a la fuerza por parte de sus progenitores en su país de origen, motivo que les llevó a escapar de su vivienda en Roquetas de Mar (Almería).

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a Europa Press la detención de la madre de las menores a raíz de los hechos que fueron denunciados el pasado mes de octubre después de que las afectadas acudieran a Cruz Roja para solicitar auxilio ante su situación, según ha avanzado La Voz de Almería.

Las menores habrían denunciado además presuntos malos tratos por parte de su padre y sus hermanos varones, si bien, hasta el momento, solo consta la detención de la madre de ellas. Las niñas fueron trasladadas a un centro de protección de menores, en el que aún se encuentran bajo el amparo de la Junta de Andalucía.