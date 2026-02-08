Detenidas 16 personas en el mes de enero por tráfico de drogas y robos con violencia en Almería

Imagen de plantaciones de marihuana incautada. - GUARDIA CIVIL DE ALMERÍA

ALMERÍA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, en el marco de distintas investigaciones desarrolladas en el Poniente Almeriense, ha llevado a cabo varias operaciones que han permitido la detención de 16 personas, la recuperación de efectos sustraídos, la intervención de importantes cantidades de sustancias estupefacientes y el desmantelamiento de varias plantaciones de marihuana.

Según ha informado el instituto armado en una nota, a los detenidos se les imputan delitos de robo con violencia y lesiones, estafa, tráfico de drogas, cultivo y elaboración de drogas, defraudación de fluido eléctrico, tenencia ilícita de armas y delitos contra el patrimonio, reforzando con ello la seguridad ciudadana y la protección de los colectivos más vulnerables.

Pr un lado, la Guardia Civil en Roquetas de Mar, entre los meses de octubre de 2025 y enero de 2026, detectó un incremento de robos con violencia cometidos contra personas de avanzada edad, en su mayoría octogenarias, mientras paseaban por la vía pública.

El 'modus operandi' empleado consistía en que un varón utilizaba la violencia para sustraer las joyas que portaban las víctimas, las cuales resultaban con lesiones, huyendo posteriormente del lugar a gran velocidad en un vehículo conducido por un segundo implicado.

Ante estos hechos, componentes del Puesto Principal de Roquetas- Aguadulce inician la Operación "Pragma", inician la investigación obteniendo suficiente información para lograr identificar a los presuntos autores. Durante la investigación se localizan diversas joyas sustraídas en establecimientos de compra-venta de oro de Roquetas de Mar y Almería, siendo aprehendidas y posteriormente entregadas a sus legítimos propietarios. Se estima que los autores habrían obtenido más de 20.000 euros con la venta de las joyas.

A finales de enero, se procede a la explotación de la operación, llevándose a cabo la detención simultánea de cinco personas, a las que se les atribuyen, 9 delitos de robo con violencia, con resultado de lesiones y 5 delitos de estafa.

Durante la detención de uno de los implicados se localiza en su vivienda una plantación de cannabis con 110 plantas, imputándosele, junto a su pareja, un delito de cultivo de drogas y un delito de defraudación de fluido eléctrico. El Partido Judicial decretó el ingreso en prisión a cinco de los detenidos.

En otras actuaciones desarrolladas en la misma localidad, a finales de enero de 2026, se procede a la detención de un varón tras hallarle 740 gramos de hachís ocultos entre su vestimenta, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

Posteriormente, se le imputan además seis delitos menos graves de hurto en interior de garaje y un delito de robo en interior de vehículo, cometidos entre septiembre y diciembre de 2025.

Asimismo, tras un aviso recibido los agentes del Puesto Principal de Roquetas, realiza un registro voluntario en una vivienda de Roquetas de Mar, localizándose 438 gramos de cogollos de cannabis, 1.830,50 euros en efectivo y dos básculas de precisión, procediéndose a la detención de la moradora como presunta autora de un delito contra la salud pública.

ACTUACIONES EN BERJA

En la localidad de Berja, la Guardia Civil ha desarrollado una operación contra el cultivo ilegal de marihuana, llevando a cabo nueve registros domiciliarios, que han culminado con la detención de ocho personas como presuntas autoras de delitos de cultivo y elaboración de drogas, defraudación de fluido eléctrico y tenencia ilícita de armas.

Durante los registros se han intervenido: 2.693 plantas de marihuana, 152 plantas de marihuana en proceso de secado, así como numeroso material destinado al cultivo intensivo, entre ellos sistemas de iluminación, climatización, ventilación y filtrado.

Como resultado de estas actuaciones, la Guardia Civil detiene a 16 personas en el Poniente Almeriense, desarticulación de varios grupos criminales, recuperación de joyas sustraídas a las víctimas, importante retirada de droga del mercado ilícito y el refuerzo de la seguridad ciudadana y protección de colectivos vulnerables.