Detenido en Almería tras embestir contra unos agentes con una furgoneta sustraída usada para el 'petaqueo'

Vehículo de la Guardia Civil embestido por una furgoneta en Roquetas de Mar (Almería). - EUROPA PRESS

ALMERÍA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido al conductor de una furgoneta presuntamente sustraída que durante la pasada madrugada embistió contra unos agentes del cuerpo cuando trataba de escapar de una zona a la que se habría dirigido previamente para abastecer de gasolina a una 'narcolancha' en Roquetas de Mar (Almería).

Fuentes de la Comandancia han confirmado que, durante la intervención policial, el sospecho hizo "caso omiso" de las señales de alto dadas por los agentes, por lo que emprendió una huida en la que "embistió un vehículo oficial" antes de ser interceptado y detenido.

Los hechos tuvieron lugar minutos después de las 4,00 horas de la madrugada de este martes, cuando los agentes recibieron un aviso ante la proximidad de una 'narcolancha' a la playa de Las Palmerillas, en la zona del antiguo cuartel, según han trasladado a Europa Press otras fuentes próximas a la investigación.

Los agentes actuantes habrían divisado a unas 15 personas cuando cargaban aparentes petacas de gasolina en la embarcación, que llegó a tocar tierra, por lo que se efectuó un cerco policial.

Fue entonces cuando la furgoneta abandonó la zona a gran velocidad por un camino que los agentes habían cortado con un coche patrulla con luces activas para impedir el paso. No obstante, lejos de frenar, el conductor impactó "violentamente" contra el vehículo policial tras algunos movimientos en zig zag.

Debido al impacto, los ocupantes del coche patrulla quedaron aturdidos aunque lograron abandonar el coche para detener al conductor, quien habría intentado huir a pie tras el choque que provocó daños en la unidad móvil. No obstante, precisaron asistencia sanitaria para ser atendidos de sus lesiones.

La investigación posterior apunta que la furgoneta habría sido sustraída días atrás en Sevilla, ya que sobre la misma consta una denuncia por robo. De su interior se hallaron indicios de que había sido usada para el transporte de combustible.

A raíz de este suceso, el subsecretario nacional de Relaciones Institucionales de Jucil, Rafael Maldonado, ha deseado una "pronta recuperación" a los agentes heridos al tiempo que ha criticado que, ante situaciones como esta, desde la Dirección General de Guardia Civil y desde el Ministerio del Interior se pretenda cerrar el puesto principal de Roquetas de Mar.

"Ayer nos manifestamos para que no cerrarán el cuartel y hoy nos levantamos con esta noticia. Somos personas y no números", se ha quejado Maldonado, para quien el Gobierno "sigue bloqueando" el reconocimiento de profesión de riesgo, lo que es "una injusticia".