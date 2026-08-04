Detenido en Almería el presunto autor de varios robos en el interior de vehículos en el barrio de El Quemadero

Efectos intervenidos en el domicilio del detenido por varios robos en vehículos en el barrio de El Quemadero, en Almería. - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Almería a un varón como presunto autor de varios robos con fuerza en el interior de vehículos estacionados en el barrio de El Quemadero y en zonas próximas de la capital, en una actuación que ha permitido recuperar numerosos efectos sustraídos.

Según ha indicado el cuerpo policial en una nota, la detención ha tenido lugar esta madrugada en la calle Las Negras, en el marco de un dispositivo específico desplegado ante el incremento de robos en vehículos detectado durante las últimas semanas en esta zona de la ciudad.

Tras localizar y detener al sospechoso, los agentes registraron su domicilio, donde intervinieron una gran cantidad de objetos de "dudosa procedencia". Los investigadores analizan estos efectos para determinar si proceden de los robos denunciados y devolverlos a sus legítimos propietarios.

La actuación ha sido desarrollada por agentes del Grupo V de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV-Robos), perteneciente a la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Almería.

La investigación continúa abierta y la Policía Nacional no descarta la posible implicación del detenido en otros hechos de características similares. Los agentes mantienen abiertas las pesquisas para esclarecer la totalidad de los robos, localizar nuevos efectos sustraídos y reunir las pruebas necesarias para ponerlas a disposición de la autoridad judicial.

La Policía Nacional ha anunciado que reforzará la vigilancia y la presencia policial en El Quemadero y en aquellas zonas de la capital donde resulte necesario para prevenir nuevos hechos, "garantizar la seguridad ciudadana y ofrecer una respuesta firme frente a este tipo de delincuencia".

El cuerpo policial ha explicado que la actuación frente a estos delitos presenta una "especial dificultad" cuando los cometen delincuentes multirreincidentes que, pese a haber sido detenidos en reiteradas ocasiones y haber ingresado anteriormente en prisión por hechos similares, reinciden tras recuperar la libertad.