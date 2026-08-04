Detenido el propietario de un cortijo de Almería con más de 1.400 plantas de marihuana, cámaras y rejas electrificadas

Cultivo interior de marihuana desmantelado en un cortijo de Escúllar, en Las Tres Villas (Almería). - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido al propietario de un cortijo de Escúllar, en Las Tres Villas (Almería), tras desmantelar un cultivo interior con más de 1.400 plantas de marihuana en el inmueble, que estaba protegido con varias cámaras de vigilancia y rejas electrificadas en las ventanas.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota, al propietario del inmueble se le atribuyen los delitos de cultivo o elaboración de sustancias estupefacientes y defraudación de fluido eléctrico.

Durante la investigación, los agentes también detuvieron por tenencia ilícita de armas a una persona que salió del cortijo en un vehículo y llevaba oculta en la cintura un arma corta de fuego sin la licencia necesaria.

La investigación comenzó el pasado mes de marzo, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la posible existencia de un cultivo de marihuana en el cortijo.

En el seguimiento del inmueble, los agentes comprobaron que se trataba de una construcción "muy vieja", aunque disponía de un vallado exterior "relativamente nuevo" y de varios aparatos de aire acondicionado que funcionaban "a pleno rendimiento", pese a que permanecían ocultos a la vista.

Ante la captación de imágenes mediante sistemas no autorizados, la Guardia Civil ha señalado que se procederá en el ámbito regulado por la Agencia de Protección de Datos.

Los agentes también percibieron el "fuerte olor" que desprendía el cultivo desde el interior e identificaron a varias personas y vehículos que entraban y salían del cortijo.

A finales de junio, bajo la dirección de la autoridad judicial, la Guardia Civil efectuó la entrada y el registro del cortijo, donde neutralizó un enganche fraudulento a la red eléctrica y localizó una plantación en avanzado estado de floración con más de 1.400 plantas de marihuana.

Durante el registro, los agentes también intervinieron 79 focos led, 26 ventiladores, seis extractores de aire, ocho aparatos de aire acondicionado y diferente material utilizado habitualmente para optimizar el desarrollo del cultivo.