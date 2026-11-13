Detenido en Pulpí (Almería) un fugitivo belga que huyó de su país tras atropellar y herir de gravedad a un policía

Agentes de la Guardia Civil trasladan al detenido en Pulpí (Almería).
Agentes de la Guardia Civil trasladan al detenido en Pulpí (Almería). - GUARDIA CIVIL
Europa Press Andalucía
Actualizado: viernes, 13 noviembre 2026 10:23
Seguir en

ALMERÍA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en San Juan de los Terreros, en el municipio de Pulpí (Almería), a un ciudadano belga que había huido de su país tras presuntamente atropellar y causar lesiones graves a un policía.

Sobre el arrestado pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) por un delito de homicidio en grado de tentativa que le atribuyen las autoridades belgas, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Los agentes tuvieron conocimiento, a través de los mecanismos de cooperación policial internacional, de que el sospechoso podría haber huido a la provincia de Almería y permanecer oculto en esta zona del Levante almeriense.

Tras obtener el correspondiente mandamiento judicial, los agentes practicaron el arresto y evitaron así el riesgo de fuga.

Contador

Artículos Relacionados

Detenido en Fuengirola (Málaga) un fugitivo reclamado por las autoridades alemanas por numerosos delitos

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado