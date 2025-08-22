Detenido en Roquetas de Mar (Almería) un varón por agredir a una mujer a la que ofreció quedarse en su casa

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 22 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil del puesto principal de Roquetas de Mar (Almería) ha detenido un varón como presunto autor de un delito de detención ilegal y de varios delitos de carácter sexual cometidos en diferentes momentos. El juzgado ha decretado su ingreso en prisión provisional.

La investigación se inició a raíz de una denuncia interpuesta a principio del mes de agosto en la que una mujer declara haber sido víctima de una agresión sexual en la localidad de Aguadulce-Roquetas de Mar, según la información facilitada por el Instituto Armado en una nota de prensa.

La denunciante se encontraba en una situación de especial vulnerabilidad en el momento de los hechos y, tras aceptar una oferta de alojamiento por parte del presunto agresor, fue supuestamente agredida en el interior de un domicilio particular.

Fruto de la investigación llevada a cabo por los agentes, se logró la plena identificación del presunto autor, quien fue reconocido por la denunciante. La investigación reveló además la existencia de otros antecedentes penales por delitos de naturaleza similar.

Un delito de agresión sexual, un delito de detención ilegal y agresión sexual a dos menores de edad y cuatro delitos de acoso sexual, por lo que fue detenido el pasado 15 de agosto de 2025. Tanto las diligencias como el detenido fueron puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº3 de Roquetas de Mar (Almería), que decreta el inmediato ingreso en prisión provisional del autor.