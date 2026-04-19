Detenidos cinco aficionados involucrados en un altercado durante la previa del partido UD Almería-Málaga CF

Archivo - Imagen de archivo de un furgón de la Policía Nacional de Unidades de Subsuelo, subsuelo de la Policía Nacional. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido este domingo a cinco personas involucradas en los disturbios ocurridos en la previa del partido entre el UD Almería y el Málaga CF, que se disputaba a las 21,00 horas en el UD Almería Stadium.

Según han informado fuentes oficiales del Cuerpo a los medios, los detenidos han sido cuatro aficionados del conjunto malagueño y uno del equipo almeriense tras protagonizar una pelea multitudinaria en los aledaños del estadio antes de que diera comienzo el partido.

Asimismo, la Policía ha detallado que anteriormente había anticipado la dimensión del partido, catalogándolo de "alto riesgo" y el operativo se ajustó a las circunstancias, añadiendo el servicio de Unidades de Intervención Policial (UIP) y medios aéreos al habitual.

Antes del encuentro, los agentes habían monitoreado e identificado previamente a las personas más conflictivas de ambas aficiones, lo quqe ha permitido una rápida detención de los implicados a posteriori. Finalmente, fuentes policiales han indicado que a lo largo de este lunes, 20 de abril, se tramitarán las diligencias antes de que pasen a disposición judicial los detenidos.