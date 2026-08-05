Detenidos dos de los cinco asaltantes que robaron con un arma de fuego en una vivienda de Escúllar (Almería)

Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos de los cinco asaltantes que entraron en una vivienda de Escúllar, en Las Tres Villas (Almería), golpearon y maniataron a la víctima con un arma de fuego y sustrajeron diversos objetos de gran valor y dinero en efectivo.

Según ha informado la Comandancia de Almería en una nota, la actuación se enmarca en la operación 'Fíñolo', que se inició el pasado mes de abril después de que el Instituto Armado tuviera conocimiento del asalto.

Los hechos ocurrieron cuando cinco personas llamaron a la puerta de la vivienda y accedieron al interior después de que la víctima les abriera.

El personal de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería se hizo cargo de la investigación, inspeccionó el lugar y reunió los indicios disponibles, cuyo análisis minucioso permitió reconstruir los hechos.

Las gestiones desarrolladas por los investigadores permitieron localizar, detener y poner a disposición judicial a dos de los asaltantes a principios del pasado mes de julio. La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas detenciones.

La Guardia Civil ha destacado que la colaboración ciudadana es de "gran ayuda" para el conocimiento y esclarecimiento de los hechos y ha pedido que se comunique cualquier hecho o circunstancia de interés, incluso de forma anónima, a través del teléfono 062, la página web del cuerpo o la aplicación 'Alertcops'.