Dos investigadoras de Ceimar, premiadas en el IX Simposio de Investigación en Ciencias Experimentales de la UAL

ALMERÍA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las investigadoras María Astudillo Pascual e Isabel María Agredano Pila han sido galardonadas por la excelencia de sus trabajos de investigación sobre la posidonia como marcador medioambiental y mejoras alimentarias para peces durante la celebración del IX Simposio de Investigación en Ciencias Experimentales, organizado por la Universidad de Almería (UAL).

Ambas pertenecen a grupos de investigación del Campus de Excelencia Internacional del Mar (Ceimar) y destacan por la aportación de sus trabajos sobre la detección de cambios medioambientales a través de la observación de la posidonia y de la mejora de nutrientes para la acuicultura.

María Astudillo ha basado su investigación en el estudio de posidonia oceanica, una planta marina, endémica del Mar Mediterráneo, considerada bioindicador de la calidad de las aguas costeras. Estudia su composición fenólica en sus distintitos tejidos ya que la síntesis y acumulación de dichos compuestos tiene lugar como respuesta a determinados factores (competencia entre especies, asentamiento microbiano o presencia de acuicultura, entre otros) que pueden generar estrés en la planta.

Estos compuestos han sido propuestos por trabajos previos como alertas tempranas de perturbaciones en el medio marino. En su trabajo, aporta la perspectiva novedosa de incluir otros tejidos de la posidonia oceánica como los rizomas y la raíz de plantas recolectadas en distintas localizaciones de la costa mediterránea.

Esta investigación proporciona un método de extracción rápido, que requiere poca cantidad de muestra y solvente, y es específico para cada tejido, así como un método de detección en el que se utiliza, por primera vez, la espectrometría de masas de alta resolución (HRMS) en muestras de posidonia oceánica.

Como resultado, se han identificado tentativamente 30 compuestos fenólicos, de los cuales, 13 han sido reportados por primera vez en posidonia. Asimismo, se han observado diferencias significativas en la composición fenólica asociada a cada uno de los tejidos. Actualmente testan la viabilidad de los fenoles encontrados en el rizoma como biomarcadores de la presión antropogénica en la costa.

En el caso de Isabel María Agredano Pila, investiga en el desarrollo de productos no antibióticos orientados a mantener el estado de salud de los animales destinados a consumo humano. Esta área, muy activa en los últimos años, también se ha orientado hacia el ámbito de los peces cultivados, dado que éstos representan una fracción cada vez mayor de la dieta humana.

Entre estos productos destacan los ácidos orgánicos y particularmente los compuestos basados en el butirato, los cuales han demostrado su eficiencia como reforzadores del sistema inmune en distintas especies de animales terrestres.

Con su investigación, Agredano pretende optimizar un modelo de digestión in vitro de compuestos lipídicos por parte de un pez usando como modelo la trucha arcoíris. El proyecto contempla la realización de ensayos de evaluación in vivo destinados tanto a la calibración de los parámetros operativos a utilizar en los ensayos in vitro como al testaje de algunos de los compuestos evaluados mediante esta técnica.

Este proyecto se plantea como una colaboración entre investigadores de la UAL (AGR-152) y una empresa especializada en el desarrollo de aditivos para alimentación animal, Lucta S.A. Los ensayos en vivo se llevarán a cabo por un grupo de investigación de la UAB en el marco de la colaboración que mantienen con dicha empresa.